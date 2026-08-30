El argentino Andrés Marsengo, arquero de Recoleta FC, protagonizó una insólita acción sobre el final del partido ante Olimpia de Paraguay, disputado el sábado en Asunción. El joven de 24 años lesionó accidentalmente a un compañero con un rodillazo en el rostro durante una pelota dividida.

Las imágenes del incidente, que se viralizaron en las redes sociales, corresponden a los 80 minutos del encuentro. Con Olimpia dos goles arriba en el marcador, el lateral izquierdo del conjunto visitante, Alan Rodríguez, envió un centro llovido al área defendida por Marsengo. Gustavo Vargas logró conectar con la pelota, ganándole la posición a un defensor de Recoleta, y lo dirigió hacia las inmediaciones del arco.

Un arquero argentino lesionó a su propio compañero de un rodillazo en la cara durante un partido en Paraguay

Cuando la pelota caía cerca de la línea de gol, Marsengo decidió despejar el peligro con los puños. Sin embargo, en el salto levantó la rodilla derecha e impactó de lleno en la cabeza del mediocampista Ronal Domínguez, quien se desplomó inmediatamente tras recibir el golpe.

Aunque en ese momento no se conocía la gravedad de la lesión, una ambulancia ingresó de urgencia al campo de juego. Minutos después, Domínguez abandonó el estadio de Recoleta a bordo del vehículo de emergencias.

Cuando la pelota caía cerca de la línea de gol, Marsengo decidió despejar el peligro con los puños. Sin embargo, en el salto levantó la rodilla derecha e impactó de lleno en la cabeza del mediocampista Ronal Domínguez Gentileza ABC

En las últimas horas, el departamento médico de la institución emitió un parte para llevar tranquilidad sobre el estado de salud del futbolista. “El futbolista Ronal Domínguez sufrió un traumatismo directo a nivel facial, asociado a una conmoción cerebral leve. Debido a la naturaleza del traumatismo, fue trasladado a un centro asistencial para su evaluación, manejo y tratamiento correspondiente. Actualmente, el jugador se encuentra clínicamente estable, bajo control médico y fuera de peligro”, señala el comunicado difundido por ABC.

Quién es Andrés Marsengo, el futbolista que protagonizó el incidente

Marsengo nació el 30 de abril de 2002 en Morteros, provincia de Córdoba. Mide entre casi dos metros y se desempeña como arquero. Su formación futbolística estuvo ligada a las divisiones juveniles de Talleres de Córdoba, donde integró los equipos de reserva y comenzó a destacarse por su físico y sus condiciones bajo los tres palos.

En 2023 fue cedido a Huracán Las Heras, de Mendoza, en busca de experiencia y continuidad en el fútbol de ascenso argentino. Luego regresó a la estructura de Talleres antes de incorporarse a Sarmiento de Junín a comienzos de 2024.

La formación futbolística de Marsengo estuvo ligada a las divisiones juveniles de Talleres de Córdoba, donde integró los equipos de reserva

Durante 2025 fue préstamo a Tacuarembó FC, de Uruguay. Allí atravesó la etapa más activa de su carrera profesional hasta el momento, con cerca de 29 partidos disputados y una consolidación como titular.

A comienzos de 2026 regresó brevemente a Sarmiento y posteriormente volvió a salir a préstamo, esta vez a Recoleta FC de Paraguay. En el club paraguayo pasó a integrar el plantel de Primera División y también participó en competencias internacionales, incluidas convocatorias para la Copa Sudamericana.