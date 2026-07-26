Un compañero de Messi debió salir en ambulancia de la cancha por una dura infracción

El delantero argentino Germán Berterame, compañero de Lionel Messi en Inter Miami, debió ser retirado en ambulancia del Stade Saputo, ubicado en Montreal, tras una falta en el área que le provocó una dura caída. Tras la jugada, el árbitro cobró penal para las Garzas, Luis Suárez convirtió el gol y le dedicó el festejo al exfutbolista de San Lorenzo.

El episodio ocurrió a los 80 minutos, cuando una pelota cayó desde lo alto en el área de CF Montreal. El volante Yannick Bright la dirigió de cabeza hacia el centro y Berterame, que entraba a la carrera, saltó con la intención de conectar el balón y mandarlo hacia el arco.

Apenas cayó al piso, los jugadores rivales pidieron atención médica para Berterame

El delantero, que llevaba la camiseta número 19, logró cabecear, pero recibió el impacto del defensor Efraín Morales, quien también había saltado para disputar la pelota. El jugador de Montreal no alcanzó a tocar el balón y chocó contra el atacante de Inter Miami, que cayó inmediatamente al piso.

Morales también quedó tendido durante unos instantes y se tomó la cabeza como señal de dolor. Sin embargo, sus compañeros advirtieron rápidamente la gravedad de la situación, corrieron hacia el lugar para asistir a Berterame y pidieron el ingreso de los médicos.

Germán Berterame debió ser retirado del partido en ambulancia

Los futbolistas de Inter Miami también se acercaron para auxiliar a su compañero, que continuaba en el suelo después del golpe. La preocupación se extendió entre los integrantes de ambos equipos mientras el personal sanitario atendía al delantero dentro del campo de juego.

Finalmente, Berterame debió abandonar la cancha en ambulancia. Su salida generó una fuerte inquietud entre los jugadores, que habían permanecido alrededor del atacante mientras recibía asistencia médica.

A raíz de la acción, el árbitro Alexis Da Silva sancionó penal para Inter Miami. Luis Suárez tomó la pelota y quedó a cargo de la ejecución después de la interrupción provocada por la atención al futbolista argentino.

Luis Suárez celebró el penal dedicándoselo al jugador que había salido lesionado

El delantero uruguayo optó por una definición arriesgada: picó la pelota hacia el centro del arco y convirtió la falta en gol. Incialmente, el festejo de Suárez fue con sus compañeros entre sonrisas, pero antes de finalizar la celebración realizó un gesto dedicado al atacante que acababa de ser trasladado.

El exjugador de Barcelona tomó una camiseta de Inter Miami que llevaba el dorsal 19 y el nombre “Berte”, la mostró dentro del campo e hizo un gesto con el que pareció enviarle fuerzas a su compañero tras la dura caída.

La situación se produjo durante el partido que Inter Miami disputó este sábado como visitante ante CF Montreal por la Major League Soccer (MLS). El encuentro terminó 1 a 0 a favor del conjunto de Florida gracias al penal convertido por Suárez. Con la victoria, el equipo en el que milita Messi quedó en el segundo puesto de la Conferencia Este, únicamente por detrás de Nashville SC.

¡¡TODO ES CARIÑO PARA EL GOAT!! Leo Messi, rodeado de amor tras ver a Leones de Rosario vs. Central Córdoba por la Primera C del Fútbol Argentino. pic.twitter.com/ikMZOo6943 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026

Messi no participó del encuentro debido a que se encuentra de vacaciones tras disputar el Mundial con la selección argentina. Horas antes del partido, como contó LA NACION, el capitán albiceleste había asistido al estadio Antonio Di Giácomo, de Unión de Arroyo Seco, para observar la presentación de Leones FC, el club de su familia presidido por su hermano Matías, ante Central Córdoba de Rosario por la fecha 21 de la Primera C.

El rosarino presenció desde un palco la derrota de Leones por 2 a 0 y generó una revolución entre quienes se encontraban en el estadio. Cerca de doscientas personas esperaron el final del encuentro para intentar sacarse una foto con él.

Messi permanecerá algunos días más de vacaciones y tampoco participará el próximo miércoles del Juego de las Estrellas de la liga estadounidense, al igual que Rodrigo De Paul. Una posibilidad es que vuelva a jugar oficialmente el próximo sábado, desde las 20.30 de la Argentina, cuando Inter Miami se enfrente con Columbus.