Un defensor brasileño fue suspendido hasta que el rival al que lesionó se recupere

Las diferentes ligas de fútbol se reinician en todos los países que tuvieron a sus selecciones involucradas durante el Mundial y una de ellas fue la de Brasil. En uno de los duelos disputados la semana pasada todas las miradas se detuvieron en la impactante lesión que sufrió Gabriel Pec, de Cruzeiro. En la victoria de su equipo, el atacante fue víctima de una durísima entrada por parte de un rival, que recibió la expulsión y fue suspendido con un inédito castigo que causó revuelo a nivel mundial.

Se disputaban 14 minutos de la segunda etapa del partido en el que Internacional recibía a Cruzeiro, en Porto Alegre, por la fecha 19 del Brasileirao. Con el partido 1 a 0 a favor del visitante, Víctor Gabriel, jugador del local, le cometió una durísima infracción a Pec. Le fue con los tapones para adelante, lo impactó en la pierna izquierda y lo levantó por el aire.

El árbitro Flávio Rodrigues de Souza dejó seguir con el jugador de Cruzeiro tendido en el piso, cerca de la mitad de la cancha. Sin embargo, segundos más tarde detuvo el partido, vio la gravedad de la falta y no dudó en expulsar al jugador que había ingresado en el inicio de la segunda parte. En ese momento, los jugadores de Cruzeiro le recriminaron a Víctor Gabriel por la dura entrada sobre Pec, que estaba en el césped con la pierna ensangrentada.

En un primer momento, Pec abandonó la cancha con un profundo corte en la pierna, pero los estudios posteriores confirmaron una fractura en la tibia izquierda. De todos modos ya fue intervenido quirúrgicamente y tendrá una recuperación estimada de tres a cuatro meses. “Muchas gracias por los mensajes de cariño. Ahora me tengo que enfocar en la recuperación”, expresó el futbolista en redes sociales luego de la operación.

Finalmente, Cruzeiro ganó 2 a 1 (goles de Kaio Jorge y Matheus Pereira, descuento de Johan Carbonero). Con este resultado, los de Belo Horizonte llegaron al puesto 11, con 27 puntos, mientras que los de Porto Alegre suman 21 puntos y están decimosextos, al borde de la zona de descenso.

Pero en las últimas horas se tomó una determinación inesperada sobre el futbolista que cometió la infracción. el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) suspendió al defensor de Inter hasta que el delantero de Cruzeiro, Gabriel Pec, reciba el alta médica y vuelva a entrenarse.

Gabriel Pec fue intervenido quirúrgicamente y tendrá entre tres y cuatro meses de recuperación; por ese lapso, Víctor Gabriel estará inhabilitado para jugar Instagram Gabriel Pec

Los integrantes del tribunal consideraron que la sanción habitual para este tipo de infracciones, que va de uno a seis partidos de suspensión, era insuficiente debido a la gravedad de la lesión. Por ese motivo, resolvieron aplicar una medida excepcional: Victor Gabriel no podrá volver a jugar hasta que Gabriel Pec sea autorizado por el cuerpo médico para reincorporarse a los entrenamientos, con un plazo máximo de 180 días.

El castigo sobre el jugador de Inter generó polémica en el fútbol brasileño y mundial. Tanto es así que Victor Gabriel fue llamado a declarar por el tribunal y se puso a llorar al repasar la jugada. “No tuve ninguna intención. Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente de Cruzeiro”, expresó.

Del lado del equipo de Belo Horizonte, la lesión de Gabriel Pec implicará una ausencia muy importante. El delantero llegó a Cruzeiro en este mercado de pases y justamente hizo su debut como titular en este partido ante Inter. Además, su lesión complicará a Artur Jorge, técnico del equipo, considerando que Cruzeiro tendrá un desafío trascendental ante Flamengo, por los octavos de final de la Copa Libertadores.