Un futbolista de Irán festejó el gol del empate contra Nueva Zelanda con un gesto de disparos hacia la tribuna

CALIFORNIA.- Mohammad Mohebbi, futbolista de Irán, se convirtió en protagonista del debut de su selección ante Nueva Zelanda en el Mundial 2026 por una controvertida acción. El mediocampista selló el empate 2 a 2 en el segundo tiempo y lo celebró con un gesto de disparos hacia una de las tribunas de Los Angeles Stadium.

Las miradas en el debut de Irán estuvieron puestas a raíz del conflicto en Medio Oriente, al cual Estados Unidos, uno de los anfitriones, se sumó meses atrás. Si bien la Copa del Mundo se da en un contexto en el que Donald Trump aseguró que hay un acuerdo de fin de la guerra “ya firmado”, los tensiones continúan.

El festejo de gol de un futbolista iraní

El debut iraní estuvo rodeado de tensión por las protestas de sectores de la diáspora de Irán contra Teherán, que consideran a la selección nacional como un instrumento de propaganda de la República Islámica.

Pese a las advertencias de la FIFA, el ambiente político llegó a las tribunas del SoFi Stadium, donde muchos hinchas ingresaron con banderas prerrevolucionarias y otros símbolos, al punto que la seguridad del estadio les pidió ocultarlos. Incluso cuando se cantó el himno iraní hubo mezcla de ovación y abucheos, pero el ambiente no hizo mella en la concentración de los jugadores y el encuentro transcurrió sin interrupciones.

A su vez, algunos espectadores sostuvieron grandes banderas del león y el sol en las primeras filas apenas unas horas después de que un tribunal ratificó la prohibición de esas enseñas, impuesta por la FIFA.

Irán llegó a la Copa del Mundo días atrás, pero bajo condicionantes: a pesar de que su fixture establece que debe disputar sus tres partidos de fase de grupos en Los Ángeles y Seattle, Estados Unidos le prohibió la pernoctación en su país, con lo cual deben volver a México, donde estuvieron hasta el día del encuentro.

Irán empató contra Nueva Zelanda en su debut en el Mundial Andre Penner - AP

La selección iraní llegó este lunes a Estados Unidos -el mismo día que jugó contra Nueva Zelanda- con pines de luto, sin tickets y con visas que vencieron el mismo día. Además, al aterrizar en suelo estadounidense y bajar del avión, los jugadores iraníes lucieron pines dorados con la inscripción “168”en honor a las víctimas del ataque contra la escuela de niñas Shajareh Tayyebeh.

Por su parte, Mehdi Taremi, capitán y figura de Irán, se refirió a la participación de su selección bajo este contexto y declaró: “Es imposible no notar lo tensa que está la atmósfera general que rodea el torneo. Situaciones desagradables, como que algunos atletas se les nieguen las visas o se les retrasen, inevitablemente tienen un impacto negativo en la moral del equipo”.

Este lunes, en tanto, tras el partido, se registraron incidentes fuera del estadio. Varios manifestantes señalaron que el equipo es sinónimo del gobierno en Teherán, mientras muchos hinchas pasaron diciendo que estaban separando el fútbol de la política. En un momento, los manifestantes arrebataron a un aficionado una bandera oficial de Irán, la pisotearon, la rompieron y la rasgaron.

Con información de AFP y AP.