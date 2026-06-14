Un hincha mexicano realizó un gesto discriminatorio hacia una influencer surcoreana durante el partido de Corea del Sur y República Checa en el estadio de Guadalajara. La creadora de contenido registró todo el momento en un video, lo subió a redes y denunció racismo.

“Viajás al otro lado del mundo para el Mundial y experimentás racismo”, escribió Inocat en Instagram donde acumula 519 mil seguidores por sus videos de comedia, estilo de vida, cosplay y viajes.

En el video se observa que el hombre, identificado como Ulises Bernal, con un vaso en la mano y vestido con la camiseta de Alemania, se estira los párpados con los dedos para imitar los ojos rasgados y grita comentarios a espaldas de la joven creadora de contenido mientras ella saluda para sus miles de seguidores.

Al principio ella sonríe. Pero, ante el inesperado gesto, su rostro se transforma por completo y muestra una profunda incomodidad. Mientras tanto, el hinca mexicano ríe junto a sus acompañantes en las tribunas del estadio de Guadalajara.

Un hincha mexicano le hizo un gesto racista a una influencer coreana y tuvo que pedir perdón

Ante la masiva ola de repudio generada en las redes sociales, el hombre se vio obligado a publicar un video para pedir perdón de forma pública.

“Siempre que viene un extranjero a México nosotros queremos que se sienta como en casa. Yo hice todo lo contrario. Hago este video para ofrecer una disculpa pública a Inocat, la extranjera coreana que se vio afectada por un gesto inapropiado que realicé días atrás en el partido de Corea en el estado de Guadalajara", aseguró.

Y continuó: “También pido disculpas a la comunidad coreana, comunidad extranjera, a los mexicanos que no se sienten representados ante este actuar. Estoy muy arrepentido. Es también sabio reconocer cuando nos equivocamos”.

Sobre el cierre del video, contó que presentó su renuncia a la presidencia del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ), con el fin de deslindar a la institución del escándalo.

El hincha mexicano pidió perdón por su gesto racista

“Esta mañana presenté mi renuncia al cargo del colegio de ingeniero al cual representaba, ya que quiero deslindar a la institución de estos hechos. Esto es algo a título personal y asumiré las consecuencias como debe ser“, señaló.

Y concluyó: “Ya contacté a Inocat para poder verla estos días y darle una disculpa de frente. Es un hecho que me dejó muy dolido. Nunca volverá a suceder un hecho similar”.