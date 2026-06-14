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Un hincha mexicano le hizo un gesto racista a una influencer coreana y tuvo que pedir perdón

El hombre se vio obligado a presentar su renuncia inmediata a la presidencia de un Colegio de Ingenieros

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El desubicado gesto del hincha mexicano
El desubicado gesto del hincha mexicano

Un hincha mexicano realizó un gesto discriminatorio hacia una influencer surcoreana durante el partido de Corea del Sur y República Checa en el estadio de Guadalajara. La creadora de contenido registró todo el momento en un video, lo subió a redes y denunció racismo.

“Viajás al otro lado del mundo para el Mundial y experimentás racismo”, escribió Inocat en Instagram donde acumula 519 mil seguidores por sus videos de comedia, estilo de vida, cosplay y viajes.

En el video se observa que el hombre, identificado como Ulises Bernal, con un vaso en la mano y vestido con la camiseta de Alemania, se estira los párpados con los dedos para imitar los ojos rasgados y grita comentarios a espaldas de la joven creadora de contenido mientras ella saluda para sus miles de seguidores.

Al principio ella sonríe. Pero, ante el inesperado gesto, su rostro se transforma por completo y muestra una profunda incomodidad. Mientras tanto, el hinca mexicano ríe junto a sus acompañantes en las tribunas del estadio de Guadalajara.

Un hincha mexicano le hizo un gesto racista a una influencer coreana y tuvo que pedir perdón
Un hincha mexicano le hizo un gesto racista a una influencer coreana y tuvo que pedir perdón

Ante la masiva ola de repudio generada en las redes sociales, el hombre se vio obligado a publicar un video para pedir perdón de forma pública.

“Siempre que viene un extranjero a México nosotros queremos que se sienta como en casa. Yo hice todo lo contrario. Hago este video para ofrecer una disculpa pública a Inocat, la extranjera coreana que se vio afectada por un gesto inapropiado que realicé días atrás en el partido de Corea en el estado de Guadalajara", aseguró.

Y continuó: “También pido disculpas a la comunidad coreana, comunidad extranjera, a los mexicanos que no se sienten representados ante este actuar. Estoy muy arrepentido. Es también sabio reconocer cuando nos equivocamos”.

Sobre el cierre del video, contó que presentó su renuncia a la presidencia del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ), con el fin de deslindar a la institución del escándalo.

El hincha mexicano pidió perdón por su gesto racista
El hincha mexicano pidió perdón por su gesto racista

“Esta mañana presenté mi renuncia al cargo del colegio de ingeniero al cual representaba, ya que quiero deslindar a la institución de estos hechos. Esto es algo a título personal y asumiré las consecuencias como debe ser“, señaló.

Y concluyó: “Ya contacté a Inocat para poder verla estos días y darle una disculpa de frente. Es un hecho que me dejó muy dolido. Nunca volverá a suceder un hecho similar”.

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