El jugador brasileño John Kennedy, quien anotó el 2 a 1 final con el que Fluminense se coronó campeón de la Copa Libertadores 2023 frente a Boca Juniors, fue denunciado por amenazar a una repartidora de una aplicación de comida. El incidente ocurrió el lunes, cuando el futbolista pidió un helado en un hospital privado de Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro, donde se recupera luego de una operación de rodilla derecha.

Luego de que el hecho tomara conocimiento público, Kennedy reconoció que existió la conversación, pero “negó rotundamente” haber amedrentado a la trabajadora.

Según reconstruyó el medio ge.globo, la repartidora, Samantha Guzmán, llegó para completar la entrega y le pidió a Kennedy que bajara, pero no obtuvo respuesta y contactó al chat de la aplicación. Después de 15 minutos, el delantero de Fluminense respondió y se desató una discusión, en la que el deportista la habría insultado.

Parte del intercambio entre el jugador y la trabajadora

“Lo arreglaré contigo de otra manera”, se lee en uno de los pasajes del intercambio, cuyas capturas empezaron a circular en redes sociales durante las últimas horas.

En la misma conversación, Kennedy le aclaró a la repartidora que, quien recibiría el pedido sería alguien de su entorno. En esa dirección, la víctima afirmó que encontró a un amigo del jugador en la entrada del hospital, quien la insultó, llamándola “sin hogar” y “muerta de hambre”. Minutos más tarde, la policía acudió al lugar y detuvo la discusión entre ambos.

En su declaración a la Policía Militar de Río de Janeiro, Guzmán alegó que el 9 de septiembre -dos días después del hecho-, el mismo amigo de Kennedy que había estado en el hospital fue al negocio de su padre, también en Copacabana. Según la mujer, en ese momento el hombre volvió a incurrir en diversas amenazas.

Hasta el momento las únicas pruebas del hecho son los intercambios en el chat de la app

Finalmente, el día jueves 10, la repartidora presentó una denuncia policial en la Comisaría N° 12 de la Policía Civil de Copacabana y, después, desde el entorno de Kennedy difundieron un comunicado, en el que expresaron: “John Kennedy admite que hubo una conversación con un empleado de la aplicación iFood sobre problemas con la entrega, pero niega rotundamente haber proferido amenazas contra terceros en el incidente denunciado”. De momento, la denuncia presentada por Guzmán continúa su cuso legal.

Durante la Libertadores 2023, el atacante brasileño disputó un total de 10 partidos, en los cuales marcó cuatro goles y dio tres asistencias. Tras superar una etapa de irregularidad y un breve ciclo cedido a préstamo, su rendimiento en el ámbito local alcanzó una madurez superlativa en el Brasileirao 2026. En la temporada actual, Kennedy registra nueve tantos y dos pases de gol en 18 compromisos.