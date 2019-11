Un león de fuego, emoción y fiesta: Estudiantes inauguró su nuevo estadio

El León de Fuego causó furor en la inauguración del estadio del Pincha

Padre e hijo caminan hacia la cancha y apuran el paso a medida que se acercan. La ansiedad y la felicidad empatan en una contienda que no precisa ganador. "¿Te acordás de la última vez que vinimos, cuando vos eras un nene y yo te llevaba de la mano?", pregunta el papá sin aguardar respuesta, porque continúa su relato: "Es increíble que estemos acá de vuelta, parece un sueño".

Adentro del estadio de Estudiantes de La Plata, Alejandro Sabella -sereno e inmóvil- observa una pared del vestuario y asiente con la cabeza. El muro rojo, con letras grandes y mayúsculas, dice (también pide y educa): "En la adversidad está la oportunidad de hacer historia". El exDT de la selección sonríe y lo hace con ganas. Su alegría silenciosa habla y lo delata: está donde quiere estar.

Apenas dos escenas de tantas que compartieron un denominador común: la emoción. Fue, ¿qué duda cabe?, una noche histórica para el Pincha. Estudiantes volvió a 1 y 57 luego de 14 años y lo hizo para inaugurar su flamante casa.

Corte de cinta, videos, un espectáculo interactivo de luces con un gran león interactivo, fuegos artificiales, show de Diego Torres, descubrimiento de una estatua de Carlos Bilardo (no estuvo por recomendación médica aunque sí hubo familiares directos), partido de leyendas y algunas jugadoras del equipo femenino actual (el primer gol en el nuevo estadio lo hizo el Bocha Ponce de tiro libre y otro que se gritó mucho fue el de Chiquito Bossio de cabeza).

Y discurso del presidente Juan Sebastián Verón, claro: "Es emocionante verlos acá después de tanta lucha. Es un sueño que se concreta, pero esto no es un punto de llegada; esto tiene que ser el punto de partida para nuevas alegrías". Ese fue el combo que disfrutaron los simpatizantes, quienes completaron los 30.018 lugares. Lo curioso es que mañana volverá a lucir colmado. Habrá una fiesta prácticamente idéntica, con la diferencia de que el show musical principal estará a cargo de Los Auténticos Decadentes.

La celebración, sin embargo, comenzó ayer: colocación de la piedra fundacional, caminata desde el Estadio Ciudad de La Plata después del partido ante Talleres y una extensa vigilia con recitales en las inmediaciones de 1 y 57. Un fin de semana rojo y blanco, y con rayas verticales.

Los hinchas están orgullosos y la verdad es que tienen motivos: la cancha, además de coqueta, es inédita en la Argentina y en el mundo.

El nuevo Jorge Luis Hirschi, que sigue siendo su nombre oficial, se convirtió en el primer estadio del país 100 % digital y en el primero del planeta en recibir la certificación ambiental EDGE (una norma universal de construcción sustentable).

Y eso no es todo. El campo de juego también resulta novedoso. Cuenta con un moderno sistema híbrido, que combina césped natural y sintético; el mismo que tienen, por ejemplo, Ajax de Holanda y Juventus de Italia. Otra buena: entre el rectángulo verde y el público no existen obstáculos, debido a que el perímetro no presenta alambrado, vidrio ni acrílico.

¿Y las instalaciones? El predio tiene vestuarios con hidromasajes, polideportivo, museo, bar temático, patio gastronómico, locales comerciales, estacionamiento para 372 autos, sala de conferencias y oficinas administrativas. Un lujo.

Los responsables de la obra conversaron con LA NACIÓN y contaron cuáles fueron los objetivos que se plantearon. "El club se propuso alcanzar los mayores estándares de calidad, tecnología y accesibilidad", afirmó el arquitecto Miguel Menno. Mientras que el ingeniero Juan José Calderón, expresó: "La premisa fue hacer más que una cancha de fútbol y lograr un espacio multipropósito que esté integrado a la ciudad".

El primer partido oficial será otro momento fuerte para la institución platense, aunque para eso todavía falta. Será el sábado 30, dentro de dos fechas, cuando se mida con Atlético Tucumán.