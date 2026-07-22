Un micro con hinchas de Tigre fue agredido y una persona resultó herida de bala

Un micro que trasladaba hinchas de Tigre fue agredido tras la victoria por 3 a 0 ante Nacional en Montevideo, Uruguay, y una persona resultó herida de bala y debió ser atendida de emergencia. Según informó el medio local El País, el incidente ocurrió mientras el vehículo se trasladaba por la ruta 1 rumbo a Colonia.

Un micro con hinchas de Tigre fue agredido en Uruguay

El encuentro previo correspondió a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Tigre se impuso por 3 a 0 y dio un paso importante hacia los octavos de final, instancia en la que el ganador de la serie se medirá con Montevideo City Torque.

Tras el partido, más de 2000 hinchas visitantes iniciaron su viaje de regreso. En ese contexto, unos 15 micros se dirigían hacia Colonia cuando, a la altura de la ruta 1 y la avenida Cibils, se produjeron varios disparos contra los vehículos.

Un micro con hinchas de Tigre fue atacado durante el viaje de regreso tras el cruce con Nacional de Uruguay

El simpatizante herido fue trasladado al Hospital del Cerro para recibir atención médica. Aunque las primeras versiones señalaban que el proyectil lo había alcanzado en una pierna o un pie, posteriormente se precisó que el impacto fue en un brazo. También trascendió que podía haber más afectados.

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