Naomi Osaka se puso a llorar en una rueda de prensa tras una pregunta y el periodista recibió insultos

La japonesa Naomi Osaka volvió a participar de una rueda de prensa durante un torneo del circuito WTA luego de haberlo evitado desde el último Abierto de Francia, según confesó, para preservar su salud mental. Sin embargo, volvió a pasarlo mal. No pudo evitar romper en llanto en plena conferencia previa a su debut en el certamen de Cincinnati, tras recibir una pregunta que la incomodó.

Osaka, que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (encendió el pebetero, además) y allí sí habló con los medios, aunque en un contexto distinto al del circuito, vivió un nuevo episodio tenso con los medios tras una pregunta que la hizo llorar y detener, por un tiempo, sus palabras. La pregunta del periodista Paul Daugherty apuntó a que, por un lado, a la número 2 del mundo no le agradan las conferencias de prensa, sin embargo -según entendió el periodista- “se aprovecha de su alto perfil mediático para otros temas”.

“Cuando dices que no me gusta tratar con ustedes, ¿a qué te refieres? Desde que soy joven, he recibido mucho interés por parte de los medios, supongo que es por mi origen y mi juego. En primer lugar, soy jugadora de tenis, y por esa razón la gente tiene interés en mí. Así que en este sentido soy distinta a las demás, y no puedo evitar que cosas que digo o tuiteo generen artículos y contenido así”, replicó Osaka.

La tenista japonesa Naomi Osaka. Seth Wenig - AP

No obstante, mientras le hacían la siguiente pregunta, se bajó la visera y rompió a llorar. Tras una breve pausa, sí pudo completar su rueda de prensa. Asimismo, desde ayer, el periodista y su familia no dejaron de recibir insultos y amenazas a través de las redes sociales.

En su columna de The Enquirer, Paul Daugherty escribió: “Le pregunté a Osaka esto el lunes: ‘No te apasiona tratar con los medios, especialmente en la configuración de conferencias de prensa. Sin embargo, tiene muchos intereses externos que son atendidos por (su) plataforma de medios. ¿Cómo equilibras los dos?’. Tal vez no entendió la pregunta o tal vez la hizo sentir incómoda. En el formato Zoom, no hay lugar para discusiones ni matices. Repetí la pregunta dos veces. Después de un par de pausas de 30 segundos, Osaka dijo: ‘Esto es algo de lo que realmente no puedo hablar por todos, pero desde que era más joven he tenido mucho interés de los medios en mí y creo que es por mi experiencia’”.

El llanto de Naomi Osaka

En mayo pasado, en París, la cuatro veces campeona de Grand Slam citó preocupaciones por su salud mental para tomar esa decisión en Roland Garros, de no atender a los medios, y se saltó Wimbledon antes de regresar a la acción en los Juegos Olímpicos.

No todos en el mundo del tenis recibieron con beneplácito la decisión de Osaka en el Bois de Boulogne. El alemán Boris Becker, ex número uno del ranking mundial y ganador de seis trofeos de Grand Slam, en su momento cargó contra la tenista japonesa: “Tienes 23 años, estás sana, tu familia está bien, ¿dónde está la p... presión?” . Y añadió: “¿Presión? ¿No es presión cuando no tienes comida?, ¿cuando has de dar de comer a tu familia y no tienes trabajo?, ¿cuando te lesionas y te cambia la vida? ¿No es eso más presión?”.

Toni Nadal, artífice de la carrera de Rafa, el zurdo que ganó 20 trofeos de Grand Slam, escribió en su columna de el diario El País sobre la situación de Osaka, y le deseó que “supere pronto sus inseguridades y pueda volver a competir y a deleitar a los seguidores que tanto deben lamentar su baja”. Pero, al mismo tiempo, el tío de Nadal evaluó: “Me parece inaudito que, si estaba afectada por tales males, no lo comunicara a la organización del torneo nada más firmar su llegada, mediante un parte médico. Estoy seguro de que hubiera encontrado la comprensión necesaria y, probablemente también, una solución para aliviar de manera puntual su particular problema emocional”. También remarcó: “Es cuando menos sorprendente que la angustia le devenga ante los periodistas, en mayor medida que ante sus contrincantes”.

Osaka, quien reveló en París que había sufrido “largos episodios de depresión” desde que ganó el US Open en 2018, acordó esta vez hablar con la prensa mientras se prepara para regresar al WTA Tour en el WTA 1000 en Cincinnati, esta semana. Como segunda preclasificada, debutará directamente en la segunda ronda ante la vencedora de Coco Gauff (EE.UU.) y Su-Wei Hsieh (Taiwán).

Naomi Osaka se prepara para encender el pebetero olímpico en Tokio el 23 de julio del 2021. (AP Photo/Natacha Pisarenko, File)

Tokio 2020, Biles, Podoroska y la salud mental

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se caracterizaron, entre diversos aspectos y matices deportivos y periféricos a la competencia, por haber puesto sobre la mesa un tema sumamente importante: la salud mental de los deportistas y las presiones. La estrella estadounidense de la gimnasia, Simone Biles, marcó un antes y un después, al renunciar a cuatro finales en Tokio para proteger su estado mental y físico. Habló de sus “demonios internos” y de sentir “el peso del mundo” en sus hombros.

Nadia Podoroska, quien alcanzó los octavos de final de Tokio 2020, publicó una reflexión en sus perfiles de Instagram y Twitter, donde habló de lo fascinante que fue para ella participar de un Juego Olímpico y se refirió además a la problemática de las agresiones a deportistas a través de las redes sociales. “Por favor, antes de escribir algo sobre cualquier deportista en una red social, piensen que somos personas que sentimos y sufrimos cosas como el resto, y que nos esforzamos al máximo para dar lo mejor, porque nadie más que nosotros sufre las consecuencias de un mal resultado”.

