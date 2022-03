Una burla a Cristiano Ronaldo se hizo viral luego de la eliminación de Manchester United ante Atlético de Madrid por la Champions League

No la pasó bien Cristiano Ronaldo en el partido que su equipo, Manchester United, perdió por 1-0 con Atlético de Madrid y le significó la eliminación de la Champions League en condición de local en los octavos de final. Y en las redes sociales, donde parece que se disfruta de las cargadas y el ingenio se propaga en todos los sentidos, no tardaron en aparecer publicaciones haciendo foco en el bajo rendimiento y las situaciones por las que atravesó en ese duelo en el que, entre otras cosas, siquiera pateó al arco.

Así, por ejemplo, se conoció la edición de un video musicalizado en modo de sátira de un usuario que repasa momentos del portugués desde que salió a la cancha hasta que se decretó el final del encuentro y la frustración por no poder avanzar en el torneo europeo de clubes. Y allí, una combinación que incluye fotos, posteos y acciones que lo muestran perdiendo la pelota, tropezando o cayendo al suelo a la par que se mezclan imágenes de niños practicando su gesto de festejo tras los goles, delfines saltando en una pileta, reclamos reiterados y primeros planos de su fastidio.

Además de no tener acciones frente al arquero esloveno Jan Oblak, para Ronaldo fue un partido para el olvido porque no sólo no jugó bien y perdió pronto incidencia en el desarrollo. También sufrió un cabezazo en los dientes de su compañero Harry Maguire cuando al defensor intentó quitarse de encima a un marcador en la espera de un córner a favor que finalmente ninguno de los dos logró conectar.

En las redes no lo trataron bien a Cristiano Ronaldo, en una sátira de su "invisibilidad" ante Atlético de Madrid luego del hat trick por la Premier League el fin de semana pasado

En los mano a mano, a CR7 le costó superar a los rivales casi siempre, no le salieron piruetas a las que habitualmente recurre como método de distracción para quienes lo marcan y el juez lo escuchó quejarse desde cerca en varios tramos del juego. El fastidio se fue incrementando y en ese video que remarca muchas de esas situaciones hasta toma como referencia una sonrisa de Rodrigo De Paul señalando a Cristiano para recordar que su seleccionado no está clasificado para Qatar 2022 y deberá pasar por el repechaje.

Cristiano Ronaldo no encontró el camino, ni por abajo ni por arriba, en la eliminación de Manchester United ante Atlético de Madrid Dave Thompson - AP

Y más allá de la sátira en las redes, en el diario francés L’Equipe, que fue impiadoso con Lionel Messi semanas atrás al calificarlo con un 3, tuvieron menos compasión con Ronaldo, que se llevó un 1. Eso también se encargaron de utilizarlo para la burla que se hizo viral.