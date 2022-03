Prohibió el pollo y organizó el operativo policial: las cábalas de Carlos Salvador Bilardo

En plena efervescencia por la serie que HBO produjo sobre su vida, el doctor Carlos Salvador Bilardo, exentrenador, jugador, conductor televisivo y radial y hasta dirigente político, cumple 84 años. El “Narigón” atraviesa desde 2017 un delicado cuadro de salud. En ese momento, le fue detectado el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa. Desde entonces, se encuentra asistido las 24 horas por un equipo de profesionales. Al margen de sus logros deportivos, entre los que se destaca el título de campeón del mundo en México 86′, el exfutbolista también es reconocido por su particular personalidad. A lo largo de su vida, no ha ocultado tener “costumbres” que lo acompañaron en distintos eventos deportivos. Él evita utilizar la palabra “cábala”, pero no reniega de su uso.

Las cábalas en México 86′

En el Mundial que conquistó con la selección argentina, alguna vez, el doctor le pidió al chofer que bajara la velocidad para poder escuchar todos los temas que usualmente ponían en la previa de los partidos antes de llegar a la cancha. Esas canciones eran “Gigante Chiquito”, de Sergio Denis , “Total Eclipse of the Heart”, de Bonnie Tyler y “Eye of the Tiger”, la banda sonora de la saga de Rocky .

Como es habitual en este tipo de eventos, los buses son custodiados por policías. En el caso de la delegación argentina, los encargados hasta la final fueron Tobías y Jesús quienes, estoicos, viajaban adelante del micro. Por obvias razones, el día de la final, se dispuso que más oficiales acompañaran al equipo. Esta decisión le molestó a Bilardo, que les pidió a los "nuevos" oficiales que se ubicaran en la parte de atrás. De otra manera, el plantel no iría al estadio Azteca.

En la previa del partido contra Corea del Sur , el primero de la competencia, los jugadores recibieron un llamado que fue atendido por el “Tata” Brown . La “costumbre” se repetiría hasta el último partido. Antes de salir, siempre sonaría el teléfono y lo debía atender siempre el mismo jugador. La especulación era que alguien del cuerpo técnico era el responsable de marcar. Sin embargo, del otro lado, el exdefensor de Estudiantes de La Plata no escuchaba a nadie.

Otro de los pedidos de Bilardo era que Diego Armando Maradona, capitán y emblema del combinado nacional, ingresara primero al estadio. En tanto, en todos los encuentros se respetó que el último en entrar al campo de juega fuera Jorge Burruchaga.

, capitán y emblema del combinado nacional, ingresara primero al estadio. En tanto, en todos los encuentros se respetó que el último en entrar al campo de juega fuera . Una vez en la cancha, Bilardo intercambiaba palabras siempre con las dos mismas personas (reporteros de El Gráfico) y se sentaba en el extremo del banco de suplentes.

Las cábalas de Bilardo en su etapa como futbolista

El Doctor es un emblema de Estudiantes de La Plata. Con la camiseta “Pincha” fue tricampeón de América, le ganó al Manchester United en Old Trafford y conquistó el Metro 82 como entrenador. En su etapa de jugador, sin embargo, las manías ya formaban parte de su vida diaria. Un día antes de un partido, los futbolistas comieron pollo y perdieron, algo que volvió a ocurrir la semana siguiente. Desde entonces, prohibió que ingirieran ese alimento antes de algún compromiso deportivo.

Discípulo de Osvaldo Zubeldía , un joven Bilardo se animó a enfrentarse a su maestro, quien tenía la costumbre de salir último al campo de juego. Sin embargo, el “Narigón” no estaba de acuerdo con esta disposición. Por eso, hasta llegó a organizar la entrega de una placa al histórico director técnico para evitar que cumpliera con su plan.

Tanto de entrenador como de futbolista, Bilardo buscaba siempre cruzarse a los futbolistas del equipo rival cuando salía a la cancha. Un video del programa Paso a Paso (TyC Sports) retrata esta costumbre.

Incansable, Bilardo pensaba todo el tiempo en fútbol. En ocasión de la fiesta de casamiento de Maradona, el entrenador mandó al Tata Brown a que se acercara a Careca, compañero de Diego en Nápoli, para comparar la altura del defensor argentino con la del delantero brasileño. Al límite entre la ciencia y la brujería. Así vivió Bilardo, un adelantado, y por lo tanto, un obsesivo de su trabajo.