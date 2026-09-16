Una exfutbolista de 30 años se descompensó mientras entrenaba en Estados Unidos y murió: estaba embarazada

Kayla Saager-Beckley, una destacada exfutbolista estadounidense, murió a los 30 años en Tulsa, Oklahoma, mientras estaba embarazada de su primera hija. La exjugadora fue encontrada inconsciente unos diez minutos después de haber estado haciendo ejercicio, según informó Tre Lamb, entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad de Tulsa -donde trabaja su esposo John Beckley-, en conferencia de prensa.

Saager-Beckley y Beckley se habían casado en junio y esperaban una niña a la que iban a llamar Sawyer. Hasta el momento, no se determinó la causa de su muerte, consignaron medios locales en las últimas horas. La Oficina del Médico Forense del Condado de Tulsa estima que la investigación podría demorar entre tres y seis meses.

Kayla Saager-Beckley, una destacada exfutbolista estadounidense, murió a los 30 años en Tulsa, Oklahoma, mientras entranaba

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Universidad de Binghamton, de Nueva York, donde Saager-Beckley desarrolló una destacada carrera como futbolista y fue capitana del equipo.

“El departamento de atletismo de la Universidad de Binghamton lamenta la repentina pérdida de la excapitana del equipo de fútbol Kayla Saager-Beckley. Recién casada, deja a su esposo, John Beckley, a sus padres, Ron y Noranne, y a sus hermanas, Rachel y Veronica”, señaló la institución en un comunicado.

Saager-Beckley y Beckley se habían casado en junio y esperaban una niña a la que iban a llamar Sawyer

Originaria Long Island, Saager-Beckley fue una de las principales figuras del equipo durante sus dos temporadas con los Bearcats, entre 2017 y 2018. Marcó 22 goles y se convirtió en una de sus máximas referentes.

“Kayla era una delantera peligrosa y dinámica, con un verdadero don para marcar goles, y sus contribuciones ayudaron a elevar la competitividad y el prestigio de nuestro programa”, recordó Neel Bhattacharjee, entrenador de Binghamton. “Fuera del campo, era conocida por su gran corazón y su profundo amor por la familia”, sostuvo.

Una carrera destacada en el fútbol universitario

En 2017, Saager-Beckley ayudó a Binghamton a recuperarse después de haber terminado último en su conferencia la temporada anterior. Marcó 11 goles y sumó 29 puntos, registros que contribuyeron a que el club terminara con un récord de 11 victorias y compartiera el título de la temporada regular de la America East.

Ese año fue elegida Delantera del Año de la America East, además de integrar el primer equipo All-ECAC y el segundo equipo All-Region. En 2018 volvió a marcar 11 goles, la mejor cifra de la conferencia, y repitió su presencia en los equipos All-Conference y All-Region. Sus promedios de 0,53 goles y 1,51 puntos por partido continúan entre los mejores registros de la historia de Binghamton en la era de la División I.

En 2017, Saager-Beckley ayudó a Binghamton a recuperarse después de haber terminado último en su conferencia la temporada anterior

Después de graduarse en Sociología, Saager-Beckley continuó su carrera como futbolista profesional en la República Checa. Más tarde se volcó a la formación y trabajó durante cuatro años como integrante del cuerpo técnico de la Universidad de Troy, en Alabama, donde también obtuvo una maestría en Salud y Educación Física.

En los últimos años había comenzado a trabajar en el reclutamiento y la captación de talentos para el fútbol universitario. Recientemente se había instalado en Tulsa junto a Beckley.

Sus promedios de 0,53 goles y 1,51 puntos por partido continúan entre los mejores registros de la historia de Binghamton en la era de la División I

La joven de 30 años tuvo también una extensa trayectoria en clubes y en el Programa de Desarrollo Olímpico (ODP), experiencia que la llevó incluso a Rusia: en 2013 integró el equipo del ODP que ganó la medalla de oro en el Campeonato Internacional de Primavera de Kubán, disputado en Sochi.

El recuerdo de su entrenador

Junto con la casa de estudios neoyorquina, Lamb confirmó el fallecimiento en diálogo con la prensa y describió el impacto que provocó la noticia dentro del cuerpo técnico: “Kayla pasó repentinamente el miércoles por la mañana, alrededor de las 7. Estaba haciendo ejercicio y, diez minutos después, fue encontrada inconsciente”.

El entrenador de Tulsa confirmó el fallecimiento de Kayla Saager-Beckley

“Tenía 30 años. Estaba embarazada de su hija, Sawyer. Ha sido muy duro para nuestro personal. Anoche celebramos un homenaje en su memoria. Les pedimos que, por favor, recen por las familias”, lamentó. El equipo de Tulsa anunció además que utilizará calcomanías en sus cascos para homenajear a Saager-Beckley.