Una sola tabla, todos contra todos, pero con Apertura y Clausura: el nuevo formato de Primera desde 2027

Por séptima vez desde que Claudio Tapia es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, cambiará la estructura de los torneos de Primera División. El nuevo formato fue aprobado este jueves en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en Puerto Madero, y comenzará a regir en 2027.

La modificación no contempla una reducción en la cantidad de equipos ni el regreso al viejo campeonato tradicional de 20 clubes, con 19 fechas y todos contra todos, uno de los sistemas más reclamados por los hinchas. La AFA sostendrá los 30 equipos y aplicará una especie de sistema mixto: habrá una tabla general en la que todos se enfrentarán entre sí a lo largo del año, pero seguirán existiendo el Apertura y el Clausura, cada uno con su propio campeón.

El proyecto ya había sido analizado anteriormente en la Liga Profesional y volvió a tomar fuerza por impulso de Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia La Plata. La propuesta llegó a la reunión con el visto bueno de Claudio Tapia y la única voz disidente fue la de River.

Belgrano fue el último campeón argentino: terminó quinto en su zona y derrotó a River en la final Nicolas Aguilera - AP

Representado por Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, el club de Núñez valoró los cambios, pero volvió a marcar que no está de acuerdo con un torneo de 30 equipos. Tapia respondió que la cantidad de participantes ya fue discutida varias veces y sostuvo que “nadie quiere 10 descensos”. Luego consultó en dos oportunidades si algún dirigente estaba de acuerdo con reducir el número de equipos y ninguno levantó la mano.

Estudiantes, en tanto, tiene suspendidos a Juan Sebastián Verón y Pascual Caiella por los incidentes ante Rosario Central, por lo que el vocal titular Juan Martín Cerolini asistió únicamente como oyente y no expresó una postura. De esta manera, solo River votó en contra. “No acompañamos el proyecto”, señaló Villarroel.

Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, fue el único dirigente que se pronunció en contra del nuevo formato @chiquitapia

La idea era corregir dos desajustes de un formato que la propia AFA había aprobado en diciembre de 2024. El primero estaba relacionado con la tabla anual. Desde 2026, además de determinar la clasificación a las copas internacionales y uno de los descensos, esa clasificación también consagra a un campeón. Pero el sistema de dos zonas que se instauró en 2025 tenía un problema de base: los 30 clubes acumulaban puntos en una misma tabla pese a no enfrentar a los mismos adversarios. Así, un equipo podía tener rivales más accesibles que otro con el que después peleaba por el título, por una plaza en las copas o por evitar el descenso.

El segundo punto estaba en la clasificación a los playoffs. Los 30 equipos estaban repartidos en dos zonas de 15 y avanzaban los ocho primeros de cada lado, sin importar cuántos puntos hubieran conseguido en comparación con los integrantes de la otra. Así, podía ocurrir que el noveno de un grupo quedara eliminado pese a sumar más unidades que el octavo de la otra.

Eso ocurrió, por ejemplo, en el Apertura 2025: Newell’s y Defensa y Justicia terminaron fuera de los playoffs de la Zona A con 19 puntos, mientras que Instituto avanzó como octavo de la Zona B con 18.

Estudiantes ganó el Clausura 2025 después de entrar octavo a los playoffs y consagrarse ante Racing Marcelo Manera - LA NACION

Eso sí: como la AFA decidió sostener los 30 equipos en Primera, debió encontrar una salida intermedia entre el torneo largo y los dos campeonatos cortos.

A partir de 2027 desaparecerán las zonas. Los 30 clubes compartirán una misma tabla general y disputarán 30 fechas a lo largo del año. Cada equipo enfrentará una vez a los otros 29 y repetirá únicamente el clásico, por lo que completará 30 partidos.

La primera mitad del calendario corresponderá al Apertura. Después de la fecha 15 se cortará la tabla de ese torneo y los 16 primeros se clasificarán a los playoffs. La definición tendrá octavos de final y cuartos a un solo partido, con localía para el equipo mejor ubicado, mientras que las semifinales y la final se disputarán en cancha neutral. De esa instancia surgirá el campeón del Apertura.

Este es el séptimo cambio de formato durante la gestión de Claudio Tapia, que todavía no cumplió diez años al frente de la AFA Prensa AFA

Después del receso comenzará el Clausura. El fixture se retomará desde la fecha 16 hasta la 30, aunque para ese torneo todos volverán a arrancar de cero. Es decir: los puntos obtenidos en las primeras 15 jornadas seguirán contando para la tabla anual, pero no se arrastrarán al Clausura.

De esa manera, un equipo que haya tenido un mal Apertura podrá volver a pelear por un título en la segunda mitad del año, aunque los puntos que haya sumado antes seguirá contando para la tabla anual. Del mismo modo, un equipo puede verse favorecido si le toca una seguidilla de rivales más accesibles en una de las dos mitades del año.

Al cabo de la fecha 30, los 16 mejores del Clausura accederán a otra serie de playoffs, bajo el mismo sistema utilizado en el Apertura. Habrá entonces un campeón del Apertura, otro del Clausura y un tercer campeón: el equipo que termine primero en la tabla anual, formada por la suma de los puntos obtenidos en ambos torneos.

La clasificación a las copas y el sistema de descensos no sufrirán modificaciones. Finalmente, no prosperó la propuesta para que el tercero de la tabla anual se clasificara a la Copa Sudamericana y el noveno disputara el repechaje de la Libertadores.

A poco de asumir Tapia, Boca ganó la temporada 2016/17, un torneo de 30 equipos, todos contra todos y con un solo campeón

Un formato que vuelve a cambiar

Desde que Tapia asumió la presidencia de la AFA, el 29 de marzo de 2017, el formato de Primera ya cambió varias veces.

“Chiqui” llegó al poder durante la temporada 2016/17, cuando se disputaba un campeonato largo de 30 equipos, todos contra todos a una rueda, que terminó con Boca, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, como campeón. En 2019 se incorporó la Copa de la Superliga, que se jugaba después del campeonato y se definía por eliminación directa. Un año después, ya con 24 clubes, ese torneo fue reformulado: se dividieron los equipos en dos zonas de 12, pero la pandemia frenó el torneo después de la primera fecha.

Cuando volvió el fútbol, a fines de 2020, surgió otro sistema: la Copa Diego Maradona reunió a los 24 equipos en seis grupos de cuatro, con una segunda etapa y una final.

A fines de 2025, la AFA premió a Rosario Central como “campeón de Liga”, aunque ese título no figuraba en el reglamento AFA

En 2021 volvió a cambiar: empezó a jugarse una Copa de la Liga por zonas y playoffs, además de un torneo largo de todos contra todos. El esquema comenzó con 26 clubes, pasó a 28 en 2022 y se mantuvo, con diferentes ajustes, hasta 2024.

Para 2025 llegó otra reforma de fondo. Con el regreso a 30 equipos, desapareció el campeonato largo y volvieron los nombres Apertura y Clausura, aunque muy lejos del formato tradicional de los años 90: los equipos fueron divididos en dos zonas de 15 y cada torneo se definió con playoffs.

Ahora comienza una nueva era: 30 equipos, todos contra todos, pero con dos campeones. Una solución a medias para un torneo que nunca termina de ordenarse.