Unánime, ganadora y reconocida por los hinchas: ¿Por qué la selección brasileña está decidida a contratar un técnico extranjero?

SAN PABLO.- Durante la última reunión que se llevó a cabo en la sede que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, los presidentes de los diferentes clubes y federaciones de todo el país se encontraron para discutir las vicisitudes del agotador calendario nacional. Sin embargo, en cada pausa, entre café y café, los dirigentes, sin levantar demasiado la voz, charlaban sobre un único tema, uno que justamente estaba fuera de la agenda oficial. Querían pistas sobre el nombre del futuro técnico de la selección brasileña.

La expectativa es natural y se debe a varios factores. El primero es que los entrenadores de la Canarinha nunca demoraron tanto para ser revelados y casi siempre hubo candidatos que gozaban de cierta aprobación general. Por otro lado, para la selección pentacampeona del mundo, la sequía de títulos que ya lleva más de 20 años, desde Corea-Japón 2002, achicó el margen de error. La elección del nuevo capitán de un barco que no encuentra su rumbo tendrá que ser evaluada como nunca antes y, lo saben, requerirá de una inversión gigantesca.

Tras un nuevo traspié en Qatar 2022, al quedar eliminados en cuartos de final ante Croacia, el fino hilo que unía al seleccionado de Neymar y compañía con sus hinchas se cortó definitivamente. Incluso antes del certamen, Tite ya había anunciado que dejaría de ser el técnico del conjunto nacional tras un ciclo que incluyó también el Mundial de Rusia 2018 (eliminación ante Bélgica, en cuartos). A partir de allí, la incertidumbre.

Nikola Vlasic, de la selección de Croacia, festeja mientras Neymar llora la derrota de Brasil en el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo, disputado el viernes 9 de diciembre de 2022, en Rayán, Qatar (AP Foto/Pavel Golovkin)

La camada de entrenadores de la “vieja escuela” brasileña, entre los que figuran Luiz Felipe Scolari, Renato Gaúcho o Mano Menezes, por ejemplo, ni siquiera entró en consideración para la sucesión. El grupo de técnicos más jóvenes, con Mauricio Barbieri (DT de Vasco da Gama) y Rogerio Ceni (São Paulo) a la cabeza, no demuestra credenciales como para estar a la altura de tamaño desafío. Ese vacío impulsó a los dirigentes de la CBF a pensar “fuera de la caja”, a buscar soluciones inusitadas como, por ejemplo, la contratación de un técnico extranjero de renombre. Algo casi impensado para la Canarinha de pocos años atrás.

Con esa carta en la mano trabaja de manera sigilosa Ednaldo Rodrigues, presidente de la entidad que rige el fútbol brasileño, que fue confirmado en el cargo en marzo del año pasado. Tras 21 años al frente de la Federación Bahiana (FBF), Rodrigues llegó para darle una nueva cara al perfil de los mandamases de la CBF. Sobre todo, porque no se trata de un representante de la aristocracia del eje paulista-carioca, como fueron los antecesores Rogerio Caboclo, Marco Polo Del Nero, José María Marín y Ricardo Teixeira. “Sufrí todo tipo de prejuicios. Prejuicios por ser del Nordeste, por ser bahiano, por ser del interior y por ser negro. Esa es la realidad y la gran verdad”, dijo poco después de ser confirmado como presidente.

El técnico de Brasil Ramón Menezes dando instrucciones durante el partido contra Uruguay en el Sudamericano Sub20, el domingo 12 de febrero de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Fernando Vergara - AP

Apenas llegó a su nuevo despacho, Rodrigues prometió vender el avión y el helicóptero de la CBF, entre otros lujos que consideró “vulgares”. En los almuerzos y cenas entre dirigentes prefiere las mesas del rincón, más calmas, y quienes lo acompañan suelen describirlo como “muy desconfiado”. Tal vez por eso decidió ocuparse personalmente del proceso de definición del nuevo técnico del seleccionado y apenas su círculo íntimo de colaboradores sabe detalles de las conversaciones que mantuvo.

Lo que sí está claro es que el próximo entrenador de Brasil será un extranjero. El sueño de Pep Guardiola se esfumó rápido, ya que en noviembre del año pasado el catalán renovó contrato con Manchester City hasta 2025. Con Zinedine Zidane y Luis Enrique, que actualmente están sin equipo, no hubo grandes avances. Sin embargo, Carlo Ancelotti, actual DT de Real Madrid, aceptó abrir conversaciones en octubre de 2022 y, a pesar de que el italiano suele desmentirlo, esas charlas se mantienen.

Carlo Ancelotti, dándole indicaciones a Kroos, volante de Real Madrid Hussein Malla - AP

Inclusive, según informó Danilo Lavieri, columnista del portal UOL, el staff de Ancelotti viajará a Brasil en marzo. Entre los integrantes de la delegación estarán los responsables de las firmas de los últimos contratos del técnico, que ya agendaron compromisos en São Paulo y Río de Janeiro. En ese período, se encontrarán con Ednaldo Rodrigues, que prepara un proyecto robusto y ambicioso para terminar de convencer al director técnico.

Uno de los aliados del presidente de la CBF para avanzar en esas negociaciones es el exfutbolista Kaká, que conserva un estrecho vínculo con Ancelotti, al igual que Ronaldo y Cafú, quienes también se manifestaron a favor de la llegada del europeo. De todas maneras, la operación no será sencilla para Rodrigues y los suyos, ya que Carletto tiene contrato con Real Madrid hasta junio de 2024. La idea sería forzar una rescisión a mediados de este año, cuando finalice la temporada europea. Para eso, está claro, la CBF deberá realizar una inversión de varios millones de euros. Lo saben y están dispuestos.

Hace un par de semanas, entre risas, Ancelotti volvió a desechar la posibilidad de irse de Madrid en junio, aunque aceptó que los jugadores brasileños que dirige actualmente en el Merengue suelen bromear sobre la posibilidad. “Por supuesto que ellos hacen bromas, pero no me preguntan directamente sobre el asunto. Se ríen mucho sobre ese tema, pero no conversamos seriamente al respecto. Además de técnico soy amigo de ellos, por eso existe esa complicidad; pero la realidad es diferente, porque tengo contrato con Real Madrid hasta 2024″, dijo el italiano sobre sus charlas diarias con Vinícius Júnior, Rodrygo y Eder Militão.

Abel Ferreira, DT de Palmeiras Andre Penner - AP

En caso de que no prosperen las negociaciones con Ancelotti, dos técnicos portugueses, con excelentes resultados en el fútbol brasileño, aparecen como candidatos. Abel Ferreira, actualmente en Palmeiras, de inobjetable pasado y presente al frente del Verdão en términos de resultados podría ser una opción. Sin embargo, su temperamento y sus reiteradas acciones descontroladas frente a los árbitros y la prensa lo alejan de la unanimidad y, por ende, del banco de la verdeamarela.

Por su parte, Jorge Jesús, de exitoso paso por Flamengo, estaría dispuesto a abandonar el Fenerbahçe para asumir el reto casi de inmediato, sobre todo en medio de la situación incierta que se vive en Turquía tras el terremoto que afectó a ese país y a Siria. Sus ganas, aliadas al lobby que hacen por su candidatura exjugadores de la Seleção y de Flamengo, como el arquero Julio César y el zaguero Juan, lo posicionan como una alternativa certera en caso de que se caiga la negociación por Ancelotti.

En la calle, aún más en tiempos de carnaval, la selección nacional, otrora gloriosa, ni siquiera es recordada. El crédito parece haberse agotado hace tiempo; la estocada fue el penal que Marquinhos estrelló en el poste derecho del arquero croata Dominik Livakovic, que terminó definitivamente con las esperanzas del hexacampeonato mundial y, sobre todo, con lo poco que quedaba de identificación de los torcedores y el equipo.

Jorge Jesús actualmente dirige en Turquía REUTERS / Russell Cheyne

A pesar del desánimo, algunos hinchas aún se animan a pensar en un futuro diferente. “Sí, claramente necesitamos un técnico extranjero y yo tengo un nombre polémico, porque no creo que muchos brasileños acepten a un argentino. Pero si dependiese de mí, yo lo llamaría a Gallardo”, dijo Ramón Costa, de Belo Horizonte, peluquero y torcedor fanático de Cruzeiro. El Muñeco, no obstante, nunca apareció en la consideración de la CBF, aunque sí fue pretendido (y sondeado) por Flamengo en noviembre de 2021.

Lo cierto es que Ednaldo Rodrigues y su cauteloso grupo de trabajo continúan la ardua tarea en silencio, con sigilo y muchísima desconfianza por lo que se pueda filtrar. La búsqueda por un entrenador que genere unanimidad y aproxime de nuevo al pueblo brasileño de su seleccionado es clara, pero para nada sencilla. El nombre debe ser impactante, de primer orden y con un plan que, por fin, vuelva a poner a la Canarinha en su lugar de potencia mundial.

Gallardo, un DT codiciado que está sin trabajo Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Mientras espera por Ancelotti y teje planes B, la CBF decidió confirmar a Ramón Menezes, que viene de ser campeón en el Sudamericano Sub-20, que se disputó en Colombia, como entrenador interino del combinado principal de cara al amistoso ante Marruecos, que se disputará en Tánger el próximo 25 de marzo. “No podemos fallar al elegir nuestro técnico, por eso no nos vamos a apresurar. Hasta mediados de este año surgirá el nombre. Mientras tanto, confiamos plenamente en el trabajo de Menezes, que se ganó nuestra confianza”, avisó Ednaldo Rodrigues.

¿Brasil ya tuvo técnicos extranjeros?

A pesar de que no obtuvieron demasiada relevancia, tres entrenadores extranjeros estuvieron al frente del seleccionado brasileño en compromisos puntuales. El primero fue el uruguayo Ramón Platero, que comandó a la verdeamarela en el Sudamericano de 1925, disputado en Argentina, sin demasiado éxito.

Eduardo Coudet conduce actualmente a Atlético Mineiro, en Brasil Denis Doyle - Getty Images Europe

En 1944, el portugués Jorge Gomes de Lima, mejor conocido como Joreca, formó una dupla técnica con Flavio Costa para dirigir dos amistosos ante Uruguay, ambos disputados en el estadio São Januario, de Río de Janeiro.

El último técnico extranjero que se puso el buzo del seleccionado brasileño fue un argentino, Filpo Nuñez, en 1965. Debido a los logros conseguidos al frente de la recordada Academia de Futebol de Palmeiras, Nuñez fue invitado para dirigir al combinado nacional en la inauguración del estadio Mineirão, de Belo Horizonte. En aquel encuentro, donde Brasil usó la alineación casi completa de Palmeiras, los locales vencieron por 3 a 0 a Uruguay. Curiosamente, Filpo es tío de Eduardo Chacho Coudet, que actualmente dirige a Atlético Mineiro, de Belo Horizonte.