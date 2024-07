El DT Dorival Júnior quedó excluido de la definición de los penales de Brasil ante Uruguay no hizo autocrítica ante la eliminación de la Copa América

Escuchar

Otro golpe para Brasil. No pudo con Uruguay en los cuartos de final de la Copa América, al perder por penales, y sumó una nueva frustración en una competencia continental. Un empate sin goles en Las Vegas y una definición desde los doce pasos que dejó sin nada al equipo de Dorival Júnior. Una sensación de vacío que deja un panorama complejo, con la indiferencia de los medios brasileños, la impaciencia de los hinchas y algunas imágenes que trasladan más incertidumbre, porque el entrenador apareció en redes sociales marginado del grupo de futbolistas antes del comienzo de la ronda de penales.

La caída representa una mirada de desconfianza al proceso. Incluso, la mirada del entrenador despertó algunos comentarios negativos, ya que a su discurso le faltó autocrítica: “Nos vamos invictos del torneo, pero no satisfechos. Por lo que trabajamos, teníamos más expectativas. No hicimos partidos de alto nivel desde lo técnico, pero yo no descarto ninguno de los partidos. Creo que hubo entrega, espíritu de lucha. En ningún momento el equipo dejo de ir a buscar el resultado. Fue un equipo valiente y hubo más cosas positivas que negativas en este proceso. No son los resultados que queríamos, asumo esa responsabilidad, pero creo que este equipo tiene todo para evolucionar mucho. Este proceso necesita paciencia ”.

La reacción de Douglas Luiz resume el sentimiento de la selección de Brasil tras quedar eliminada de la Copa América. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) Godofredo A. Vásquez - AP

Brasil apenas ganó un partido de cuatro en este certamen: 4-1 a Paraguay. Luego igualó sin goles ante Costa Rica y empató 1-1 ante Colombia y el empate sin goles (con eliminación) ante Uruguay. Si bien Dorival Júnior apenas acumula 7 partidos, los fanáticos parecen no estar demasiado conformes con la producción del equipo desde que él asumió en reemplazo de Fernando Diniz.

Ahora bien, lo que sucedió antes de la definición por penales potenció la sensación de incertidumbre acerca de este ciclo de Dorival Junior. Sucedió que en la clásica ronda de futbolistas en la que se decide quiénes patean y se produce una arenga final en la que se le da confianza a los jugadores, allí el que fue apartado fue Dorival Júnior. El DT se quedó escuchando desde afuera cómo su hijo les hablaba a los jugadores y cuando intentó meterse en la ronda, no tuvo éxito. La contracara fue Marcelo Bielsa, que fue el alma de la arenga uruguaya.

Una vez finalizado el encuentro, el propio Dorival fue consultado al respecto y minimizó lo sucedido: “ Me mantuve alejado porque les estaba contando a cada uno lo que tenía en mente. Una vez definidas las cinco posiciones iniciales, comencé a hablar de lo que habíamos entrenado. De hecho, en el entrenamiento que se desarrolló desde el primer día en Orlando estuvimos trabajando en los penales porque sabíamos que probablemente tendríamos esa posibilidad en las definiciones del partido ”.

Dorival fora da roda dos jogadores, levantando o dedo para ser ouvido, sem sucesso. Corta pro Bielsa com as planilhas na mão, dando orientações energéticas para os jogadores uruguaios. Que sequência 😳 #CopaAmerica2024 https://t.co/QKAGOOdhLQ pic.twitter.com/cAMAtBU4jc — Jeff Nascimento (@jnascim) July 7, 2024

Los medios de Brasil se mantuvieron casi indiferentes, ya que Lance y O Globo no le dieron mucho despliegue a esta eliminación, se hicieron eco de la secuencia de Dorival Júnior afuera de la ronda de los jugadores y se enfocaron en la palabra de algunos futbolistas que piden paciencia para los jugadores más jóvenes.

Uno de los que más habló del tema fue Danilo, que explicó: “ Hace mucho tiempo que Brasil no gana nada, pero tengan paciencia con estos jóvenes. No lo digo yo, todavía no sé cuánto tiempo tengo en la selección, ni siquiera sé si tengo más tiempo, pero para mí fue un honor enorme poder estar con un grupo así, donde hubo mucho trabajo, mucho profesionalismo, mucha dedicación. Pero es como dije, que hay exigencia, pero ha que tener un poco de paciencia con Endrick, con Savinho, porque lo necesitan, son gente de calidad, que necesitan tener apoyo ”.

