Unión La Calera vs. Huachipato, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Unión La Calera y Huachipato correspondiente a la jornada 27 del torneo de Primera División Chile se disputará este domingo 8 de noviembre a las 17.30 h en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán de la ciudad de La Calera.

El presente de ambos equipos

El equipo local, Unión La Calera, llega a este compromiso con el objetivo de revertir su imagen tras haber caído 1-0 ante Coquimbo Unido en su última presentación. Por el lado de la visita, Huachipato arriba al duelo tras igualar 0-0 frente a La Serena, buscando sumar puntos importantes para mejorar su posición en la tabla de posiciones.

Números del cruce

Ambos conjuntos necesitan imperiosamente sumar unidades para escalar en la clasificación general. Mientras que Unión La Calera buscará aprovechar la localía para cortar su racha negativa, Huachipato intentará capitalizar su solidez defensiva demostrada en el reciente empate para imponerse en condición de visitante.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es trascendental para las aspiraciones de ambos clubes en el tramo final de la temporada. Para Unión La Calera, los tres puntos significan una bocanada de aire fresco en la tabla, mientras que para Huachipato, sumar de a tres representa la posibilidad de consolidarse y escalar posiciones de cara a las próximas jornadas del certamen.