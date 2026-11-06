Unión vs. Vélez: horario y qué canal transmite el partido

Unión y Vélez se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano, se disputa en el estadio 15 de Abril a partir de las 19.15 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Tatengue, que viene de empatar 1 a 1 con Newell’s como visitante por los goles de Juan Pablo Ludueña -U- e Ignacio Isla en contra -N-, está décimo en la tabla de posiciones de su zona con 18 puntos, dos menos que Independiente, el último que hasta el momento se estaría clasificando a los octavos de final. Para avanzar de ronda necesita ganar y esperar a que San Lorenzo (9° con 19) y el Rojo no sumen de a tres.

Unión de Santa Fe quiere volver al triunfo para acercarse a los puestos de acceso a los octavos de final Copa Argentina

El Fortín, por su parte, ya se aseguró un lugar entre los 16 mejores del certamen y el objetivo a corto plazo es terminar lo más arriba posible en la tabla para jugar como local en octavos. En la última jornada empató 2 a 2 con el Ciclón en el estadio José Amalfitani por los tantos de Juan Cruz Policella y Matías Pellegrini para el local, y de Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi para el visitante.

En simultáneo, para que no haya ventaja deportiva en la pelea por la clasificación a octavos de final, se juegan otros dos partidos: San Lorenzo vs. Platense e Independiente vs. Deportivo Riestra.

Unión vs. Vélez: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19.15 (horario argentino) en Santa Fe y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

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Flow - ESPN.

Telecentro Play - ESPN.

DGO - ESPN.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Unión corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.57 contra los 2.84 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.21.

Vélez buscará quedarse con la victoria en Santa Fe para jugar los octavos de final como local Facundo Morales/FOTOBAIRES

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