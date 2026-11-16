United Arab Emirates vs. Siria por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo United Arab Emirates y Siria para continuar con su preparación en el marco de un amistoso internacional; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre United Arab Emirates y Siria correspondiente a la jornada 1 de la fecha FIFA se disputará este martes 17 de noviembre a las 11.10 h en el Hazza Bin Zayed Stadium, ubicado en la ciudad de Al Ain.
El momento de los equipos
El seleccionado de United Arab Emirates llega al compromiso con buenas sensaciones tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Honduras en su última presentación. Por el lado de Siria, el equipo busca aprovechar este encuentro de preparación para ajustar detalles tácticos y consolidar su estructura de juego.
Números que anticipan el duelo
El conjunto local buscará mantener el impulso ofensivo demostrado en su anterior partido, donde logró convertir tres goles. Ambas selecciones utilizan esta ventana de amistosos internacionales para evaluar variantes y fortalecer el desempeño colectivo de cara a los próximos compromisos oficiales del calendario 2026.
Lo que está en juego
Para United Arab Emirates, el objetivo principal es ratificar el buen funcionamiento mostrado ante Honduras y mantener el invicto reciente. Siria, por su parte, intentará imponer sus condiciones en condición de visitante para sumar rodaje internacional y mejorar su competitividad en el escenario regional.
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