Universidad Católica vs. Deportes Limache, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Universidad Católica y Deportes Limache, correspondiente a la jornada 27 de la Primera División Chile 2026, se disputará este domingo 8 de noviembre a las 12.30 h en el estadio Claro Arena, ubicado en Santiago.

El momento de los equipos

La Universidad Católica llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 1-0 frente a Universidad de Chile. Por su parte, Deportes Limache también atraviesa un presente positivo, habiendo superado a Audax Italiano por 2-0 en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta cita en condiciones similares de confianza tras sumar de a tres en sus respectivos compromisos previos. La consistencia mostrada en la fecha anterior será clave para definir quién logrará imponer sus condiciones en el terreno de juego del Claro Arena.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta vital para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada. Sumar los tres puntos en esta jornada 27 es fundamental tanto para la Universidad Católica como para Deportes Limache, con el objetivo de consolidar sus respectivas posiciones en la tabla de clasificación.