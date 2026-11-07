Universidad de Chile vs. Cobresal por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Universidad de Chile y Cobresal correspondiente a la jornada 27 se disputará este domingo 8 de noviembre a las 15.00 h en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El presente de ambos equipos

Universidad de Chile llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber perdido en su última presentación por 1-0 frente a Universidad Católica. Por su parte, Cobresal arriba a este duelo en Rancagua tras igualar 2-2 ante Everton de Viña del Mar en la fecha anterior.

Estadísticas del cruce

Ambos conjuntos buscarán capitalizar este encuentro para escalar posiciones en la tabla de la Primera División Chile 2026. La irregularidad marcada en los resultados recientes de ambos equipos añade un factor de incertidumbre al desarrollo del juego en el Estadio El Teniente.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos clubes en este tramo final del torneo. Mientras que Universidad de Chile busca recuperarse en la parte alta de la clasificación, Cobresal intentará sumar puntos valiosos que le permitan consolidarse y mejorar su posición en la tabla general.