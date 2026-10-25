Universidad de Chile vs. Everton de Viña del Mar, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar, correspondiente a la jornada 25 de la Primera División Chile 2026, se disputará este lunes 26 de octubre a las 18.00 h en el Estadio El Teniente, ubicado en la ciudad de Rancagua.

El momento de los equipos

Universidad de Chile afronta este compromiso con el ánimo en alza tras su contundente victoria por 6-0 frente a Ñublense en su última presentación. Por su parte, Everton de Viña del Mar también llega tras sumar de a tres, luego de imponerse por 3-2 ante La Serena en un encuentro muy disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan al cruce en Rancagua con dinámicas positivas tras sus respectivos triunfos recientes. El antecedente inmediato de goleada para los locales y el dinamismo ofensivo mostrado por la visita en la fecha anterior sugieren un choque de alta intensidad en el Estadio El Teniente.

Lo que está en juego

Para la Universidad de Chile, el objetivo es mantener la inercia ganadora para consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Everton de Viña del Mar, en tanto, buscará capitalizar su buen momento para escalar ubicaciones y ratificar su solidez fuera de casa en este tramo decisivo del campeonato.