Universidad de Concepción vs. O'Higgins, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

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Universidad de Concepción recibe a O'Higgins en la jornada 27 de la Primera División Chile; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Universidad de Concepción y O'Higgins, correspondiente a la jornada 27 de la Primera División Chile, se disputará este domingo 8 de noviembre a las 20.00 h en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, ubicado en la ciudad de Concepción.
El momento de los equipos
La Universidad de Concepción llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la dura derrota sufrida ante Colo-Colo por 6-1 en su última presentación. Por su parte, O'Higgins arriba al duelo con mayor confianza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Ñublense en la fecha previa.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos se encuentran en instancias decisivas de la temporada. Mientras que el local buscará aprovechar la localía en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo para reencontrarse con el triunfo, la visita intentará extender su racha positiva tras el éxito obtenido en su reciente encuentro.
Lo que está en juego
El resultado de este enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del certamen. Universidad de Concepción buscará sumar puntos vitales para escalar posiciones tras el traspié sufrido, mientras que O'Higgins intentará consolidar su buen momento futbolístico para mantenerse firme en la tabla de la Primera División.
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