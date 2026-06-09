Uruguay en problemas: Ronald Araújo se desgarró y le apuntaron al método de entrenamiento de Marcelo Bielsa

A una semana del debut en el Mundial ante Arabia Saudita, Uruguay se quedó sin su capitán y zaguero central, Ronald Araújo, diagnosticado con un microdesgarro en una pierna, lesión por la cual hizo un viaje relámpago a España para ser revisado en Madrid. Se prevé que también quedará al margen del segundo cotejo, contra Cabo Verde, y se evaluará si estará en condiciones de reaparecer en el cierre de la etapa de grupos, frente a España, el viernes 26.

Araújo viajó el domingo por la noche a España y este martes a la mañana ya estará de regreso en Montevideo, desde donde el plantel partirá a la concentración en Playa del Carmen, México. De acuerdo con un informe del diario El Observador, el defensor, que el 25 de mayo se sumó a la preparación en el complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se entrenó durante nueve días y en la última semana sufrió un estado febril durante dos días (miércoles y jueves), lo que le provocó una baja de defensas que derivó en una sobrecarga muscular en los gemelos de una pierna.

A pedido del jugador y de Barcelona, con el permiso de la AUF, Araújo viajó para ser tratado por médicos de confianza que lo acompañaron en otros procesos de recuperación. Por el momento, se descarta que vaya a ser excluido de la lista y citar a otro jugador. En Uruguay se instaló el debate por el perjuicio que le pueden causar dos viajes transoceánicos en un corto tiempo. Durante tres noches descansará en aviones: domingo, Montevideo-Madrid; lunes, Madrid-Montevideo, y martes, Montevideo-Playa del Carmen.

La noticia alcanzó una mayor repercusión a partir de un posteo de Maikel Araújo, hermano de Ronald, que indirectamente hizo responsable a Marcelo Bielsa por la lesión. Sobre el informe oficial que publicó la selección charrúa, Maikel Araújo le adjuntó al pie un comentario con sorna y bronca: “Gracias por lesionar a jugadores a días del Mundial”.

El posteo del hermano de Ronald Araujo al pie del informe médico de la selección de Uruguay

A lo largo de su carrera, Bielsa se ganó fama de ser muy exigente y de llevar al límite físico a sus jugadores durante los entrenamientos. El 2 de junio, el media-punta Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión muscular durante una práctica con la selección, tras dejar atrás una operación por la fractura en una clavícula. Al principio se temió por un desgarro, pero los estudios revelaron que fue una contractura, que no lo saca del Mundial, pero no le permitirá estar en el debut.

El infortunio de las lesiones ya se cruzó con Araújo en el Mundial 2022, cuando en septiembre de ese año fue operado en Finlandia del tendón del aductor del muslo derecho. Hizo una larga recuperación para ser tenido en cuenta a partir de los octavos de final, pero Uruguay no pasó la etapa de grupos.

La temporada de Araújo en Barcelona estuvo marcada por la discontinuidad. En diciembre estuvo más de un mes de licencia por salud mental, tras ser expulsado frente a Chelsea por la Champions League. Dejó de ser titular en una zaga que mayormente pasó a ser integrada por Eric García y Pau Cubarsí. De los 24 partidos que participó en la Liga de España, en 11 estuvo desde el comienzo y en 13 ingresó desde el banco. En los dos amistosos de marzo con Uruguay, disputó los 90 minutos en el 1-1 ante Inglaterra y 45 en el 0-0 contra Argelia.

Si bien tras el regreso a Montevideo se tendrán más precisiones sobre la lesión, en principio se descarta la posibilidad de que no vaya al Mundial. Se esperará por su rehabilitación, como ocurrió con De Arrascaeta.

Bielsa afronta varias dificultades en la línea defensiva. Lo de Araújo se suma a las complicaciones físicas de Joaquín Piquerez, Guillermo Varela, Josema Giménez y Matías Viña. A la delegación que viajará al Mundial se suman 12 juveniles del fútbol local convocados por Bielsa para hacer de sparrings.