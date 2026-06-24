Uruguay vs. España, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Uruguay y España se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. Ambos se juegan la clasificación a los 16vos de final, por lo que será un cruce trascendental. El encuentro está programado para las 21 (horario argentino) en el estadio Chivas de Guadalajara, México, con televisación de Telefé, TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Celeste se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con apenas dos puntos, producto de empates 1 a 1 contra Arabia Saudita y 2 a 2 frente a Cabo Verde. La Furia Roja, por su parte, lidera el Grupo H con cuatro unidades tras la igualdad 0 a 0 ante los caboverdianos en el debut y la abultada victoria por 4 a 0 frente a Arabia Saudita en la segunda jornada. Ninguno de los dos está clasificado a la próxima ronda, por lo que buscarán la victoria para pasar sin depender del resultado del encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita, que se juega en simultáneo en Houston, Estados Unidos.

Uruguay está obligado a derrotar a España para clasificarse a los 16vos de final del Mundial ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 16 de junio de 2013, en el marco de la primera ronda de la Copa Confederaciones. En aquella oportunidad, España se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Pedro y Roberto Soldado (Luis Suárez descontó para Uruguay). Lo llamativo es que el equipo charrúa nunca pudo vencer a su par ibérico, con el que perdió cuatro veces e igualó la misma cantidad.

Uruguay vs. España: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026.

Día : Viernes 26 de junio.

: Viernes 26 de junio. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : Chivas de Guadalajara, México.

: Chivas de Guadalajara, México. Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Uruguay vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 21 (horario argentino) en Guadalajara, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.56 contra los 7.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Uruguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.40.