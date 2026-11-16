Uruguay vs. República Dominicana, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional y Uruguay y República Dominicana se enfrentan en la jornada 1 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Uruguay y República Dominicana, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional, se disputará este martes 17 de noviembre a las 20.30 h en el estadio Campus de Maldonado (Domingo Burgueño Miguel), ubicado en la ciudad de Maldonado.
El momento de los equipos
Uruguay llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-1 frente a Argentina. Por su parte, el conjunto de República Dominicana encara este desafío con el objetivo de realizar una buena presentación en condición de visitante.
Números que anticipan el duelo
El equipo charrúa busca mantener la regularidad demostrada en su última presentación, donde logró imponerse en un duelo de alta exigencia. Para el seleccionado dominicano, este partido representa una oportunidad clave para medir su nivel ante un rival de jerarquía internacional en una serie de encuentros de preparación.
Lo que está en juego
Este amistoso internacional sirve como banco de pruebas fundamental para ambas selecciones. Para Uruguay, es una instancia para consolidar su funcionamiento colectivo, mientras que para República Dominicana el objetivo principal es ganar rodaje y experiencia competitiva frente a equipos de mayor trayectoria en el plano internacional.
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