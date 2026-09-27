Valencia cambió todo: tres goles y una remontada inolvidable para que Boca eliminara a Racing

Hay partidos que pasan a la historia por un gol, por un cambio o por un penal atajado sobre el final. Este Boca-Racing de Copa Argentina pasará a la historia por un héroe.

Alguna vez, después de consagrarse goleador de la Copa Sudamericana de 2013 con Emelec, un periodista español tituló: “Superman alcanza el trono”. Enner Valencia tenía 24 años y empezaba a construir una carrera que después lo llevaría a jugar tres Mundiales y a convertirse en el máximo goleador histórico de Ecuador. Desde entonces convivió con un apodo que, al menos en el fútbol argentino, todavía no había encontrado una actuación a la altura. Hasta este domingo.

Fueron tres goles en 23 minutos. Los tres, de cabeza. Cuando Valencia entró, a los 11 del segundo tiempo, Boca perdía 2-0 y estaba afuera. Cuando terminó el partido, el delantero estaba rodeado por compañeros, auxiliares e hinchas que habían saltado al campo para abrazarlo después de una remontada difícil de imaginar apenas media hora antes. Boca había ganado 3-2, eliminado a Racing y se había clasificado a las semifinales de la Copa Argentina.

Gastón Lodico marcó de tiro de esquina el 1-0; en 2025, Leandro Brey había recibido otro gol olímpico en el mismo estadio, ante Rosario Central Marcelo Manera - LA NACION

Un día después de un sábado atravesado por las polémicas arbitrales de Rosario Central-Estudiantes, Boca y Racing armaron en Arroyito un clásico de los que dejan poco espacio para hablar del árbitro. Andrés Gariano pasó casi inadvertido entre tantas llegadas, goles y un final que terminó llevándose todo. Hubo 45.000 personas, hinchadas de los dos equipos, clima de partido decisivo y, dentro de la cancha, un espectáculo de esos que el fútbol argentino no ofrece demasiado seguido.

Los dos equipos jugaron desde el comienzo con la intención de lastimar, con poca especulación y con mucho en juego: para el equipo de Rodolfo Arruabarrena, estaba la posibilidad de seguir con vida en los tres frentes; para Racing, la necesidad de conseguir un triunfo importante después de haberle ganado a Sarmiento y terminar de dejar atrás un momento incómodo. El premio tampoco era menor: del otro lado esperaba Banfield, más preocupado por la pelea de abajo que por la Copa Argentina.

Boca empezó más incisivo con Alan Velasco, que luego dejó su lugar para el ingreso de Enner Valencia Marcelo Manera - LA NACION

Boca comenzó mejor, con Alan Velasco activo por la izquierda, Leandro Paredes jugando más adelante, casi como enganche, y mucha gente llegando al área. Racing sufría cuando Boca lo atacaba rápido, pero encontró el gol en una jugada aislada y difícil de prever.

Gastón Lodico ejecutó un tiro de esquina cerrado desde la izquierda y la pelota terminó directamente dentro del arco de Leandro Brey. ¡Gol olímpico!. El segundo que recibe el arquero de Boca en ese estadio: Ángel Di María ya le había marcado uno en el 1-1 ante Rosario Central.

El 1-0 cambió el partido. Racing ajustó mejor las marcas en el medio y empezó a aprovechar cada pérdida de Boca, que quedaba mal parado. Velasco y Leonel Flores atacaban más de lo que retrocedían, Milton Delgado quedaba muchas veces por delante de la línea de la pelota y Paredes empezaba a tener menos espacios para conducir.

El 2-0 de Adrián Martínez pareció sentenciar la historia, pero el ingreso de Valencia la cambió Marcelo Manera - LA NACION

Y si Boca todavía creía que podía enderezar el partido en el segundo tiempo, Racing le dio otro golpe apenas empezado el complemento. A los dos minutos, después de una serie de rebotes, Adrián Martínez quedó habilitado por Paredes, que defendía el palo y demoró en salir, y marcó el 2-0. A lo Maravilla.

Arruabarrena reaccionó desde el banco. Primero hizo entrar a Valencia por Velasco y armó un doble 9. Después sumó a Sebastián Villa y sacrificó a Santiago Ascacibar, que había tenido poca participación ofensiva. Boca perdió algo de equilibrio, pero ganó presencia en el área y empezó a atacar con otra profundidad. Los cambios le dieron resultado. A Racing, no. Juan Pablo Vojvoda reforzó el medio y puso a Ezequiel Cannavo para contener a Villa, pero el equipo empezó a retroceder cada vez más.

Leandro Paredes tuvo responsabilidad en uno de los goles de Racing, pero fue uno de los puntos más altos de Boca Marcelo Manera - LA NACION

El colombiano ganó casi todos los duelos por su sector y Boca fue empujando a Racing cada vez más cerca de Facundo Cambeses. No llegaba con claridad, pero jugaba cerca del área. Y ahí apareció Valencia.

El descuento llegó después de un tiro de esquina. El ecuatoriano se desprendió de la marca y cabeceó solo para el 1-2. Todavía quedaba mucho tiempo, pero en el estadio la sensación era que Boca no solo volvía a meterse en el partido, sino que iba por el triunfo.

Y siguió yendo. Atacó con más gente, Villa siguió imponiéndose por la izquierda y Valencia empezó a pesar cerca del arco. De un centro del colombiano llegó el 2-2, otra vez de cabeza.

El ecuatoriano dejó su nombre en la historia de Boca: desde 1972 el equipo no lograba una remontada así Marcelo Manera - LA NACION

La Academia intentó salir del asedio, recuperar la pelota y llevar el partido a los penales. Boca había bajado el ritmo y la definición parecía encaminarse a la tanda, al duelo entre dos especialistas como Brey y Cambeses. Pero Valencia no lo permitió.

Otra pelota al área, otro salto y otro cabezazo para el 3-2. El tercero suyo, el tercero de Boca y el gol que desató una fiesta que siguió después del final. Es la segunda vez en la historia que Boca gana 3-2 después de ir perdiendo a falta de 20 minutos. La anterior había sido en 1972, ante Lanús, aunque aquella vez los goles fueron de tres jugadores distintos: Miguel Nicolau, Hugo Curioni y Roberto Rogel.

Lo mejor del partidazo

Valencia había llegado a Boca sobre el cierre del libro de pases, con 36 años, después de un paso flojo por Pachuca y de un Mundial en el que no había marcado. Ya había convertido ante Central Córdoba, pero todavía no había tenido una actuación que justificara semejante apuesta.

Porque en 23 minutos dio vuelta un partido que Boca perdía 2-0, convirtió tres goles y metió al equipo en semifinales. Y porque, 13 años después de aquel título que empezó a acompañarlo durante buena parte de su carrera, Enner Valencia volvió a justificar el mote.

Superman alcanzó otro trono.