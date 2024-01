escuchar

Con apenas 19 años, Valentín Barco eligió alejarse de Boca, ejecutar la cláusula de rescisión, y sumarse al Brighton de la Premier League inglesa, al que se incorporará una vez que finalice su participación en el torneo Preolímpico que se jugará en Venezuela, y que lo tiene como una de las figuras del seleccionado albiceleste que dirige Javier Mascherano.

La decisión de no aceptar la oferta de renovación, y ejecutar la rescisión ante la negativa de Boca a aceptar la primera oferta de Brighton, generó críticas de parte de la directiva de Boca. Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol xeneize, cuestionó al jugador y a su representante, Adrián Ruocco hace unos días, al señalar: “Nosotros quisimos renovarle a Barco en su momento por cuatro años. Con su representante quisieron firmar un año solo. Nosotros hicimos las cosas correctas, no mentimos. Queríamos que Valentín siga creciendo acá. Hay que ser agradecido a veces en la vida, pero las cosas pasaron como pasaron”.

Este lunes, Barco decidió salir al cruce. En declaraciones a ESPN, habló de cómo se produjo su salida de Boca: “Como ya todos saben, me había quedado cuando me vino a buscar Getafe. Ahí me podría haber ido libre y decidí quedarme y renovar, porque tenía el sueño de jugar en la primera de Boca. Me quedé nuevamente en la mitad de la Copa Libertadores, cuando querían ejecutar la cláusula, y le dije a mi representante que no, que hasta la final de la Copa no iba a escuchar nada. Ahora vinieron de vuelta y pienso que lo mejor para seguir creciendo, el sueño de todos es jugar en Europa. Quería dejarle un porcentaje a Boca. Negociamos en todo momento, como no hubo acuerdo, no quedó otra que ejecutar la cláusula”.

El lateral explicó: “Desde un principio le dije a mi representante que no quería ejecutar la cláusula. Boca fue el club que me dio todo desde un comienzo, soy muy agradecido. Al no llegar a un acuerdo y de mi parte pensar que lo mejor es emigrar para seguir creciendo, decidimos eso”. Respecto de lo expresado por Cascini, respondió: “No lo había escuchado. Me habían sorprendido en la puerta del Predio de Ezeiza. Después lo busqué y lo escuché en el vestuario. Ser desagradecido sería irse libre. Yo tuve esa posibilidad, ahora me estoy yendo dejándole plata al club. No me pegó para nada porque no soy así, ni mi familia ni mi entorno”.

Sobre las negociaciones que no prosperaron para su renovación, el Colo Barco señaló: “Tuvieron tiempo [los dirigentes de Boca] para presentar una oferta formal. Pensé que la iban a presentar en esa reunión y dijeron que la tenía que presentar yo. Dijimos que íbamos a contestar, llamamos tres días seguidos y no contestaron el teléfono. Yo estaba sorprendido, ya que si tenés interés, el teléfono al menos lo contestás. Después la oferta fue de club a club. El Brighton la presentó, no mi representante. Ahí empezaron las negociaciones. A mí no me presionaron de ningún lado. Ppara seguir creciendo, en este momento pensaba que era lo mejor. Capaz, si me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca”.

Valentín Barco, durante los entrenamientos del Sub 23 a las órdenes de Javier Mascherano en Ezeiza; dentro de unos días jugará el Preolímpico @Argentina

Barco insistió sobre un adiós abrupto a Boca: “Se dio de esta manera y es así, no hay marcha atrás. Yo estoy muy agradecido con el hincha, que me ovacionó desde el primer momento. Capaz no están conformes, o sí, pero yo creo que adentro de la cancha a Boca le di todo lo que le podía dar. El mundo Boca es lo más lindo que hay, el hincha te agradece un montón por todo lo que hacés. Ahora ya soy jugador del Brighton. Es un fútbol totalmente distinto al de acá. Me tendré que adaptar, ojalá que sea rápido”. También eligió a Jorge Almirón, ex DT de Boca: “Si no era por él, yo no estaría acá, no habría jugado. Cuando estaban Seba (Sebastián Battaglia) y Hugo (Ibarra) yo jugaba de la misma manera. Por eso estoy muy agradecido con Jorge, él me fue a ver y me dio la confianza”,

Y, ya con la cabeza puesta en lo que vendrá, detalló: “No tuve la oportunidad de hablar con el técnico de Brighton (Roberto De Zerbi). Sí hablé con Facu (Buonanotte), que está ahí. Yo me siento igual de las dos maneras: como dije antes, lo puedo hacer de 3 o de volante, así que donde me necesiten el equipo y el técnico lo voy a hacer”, añadió.

