Vancouver Whitecaps FC vs. Austin FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Vancouver Whitecaps FC y Austin FC, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se disputará este domingo 13 de septiembre a las 19.30 h en el estadio BC Place, situado en Vancouver.

El presente de los protagonistas

Vancouver Whitecaps FC llega al compromiso con el ánimo en alza tras conseguir una victoria por 3-0 frente a LA Galaxy en su última presentación. Por su parte, Austin FC arriba tras igualar 1-1 ante Colorado Rapids en su encuentro anterior, buscando reencontrarse con el triunfo fuera de casa.

Números del cruce

Ambos equipos se preparan para un enfrentamiento determinante en el tramo de la temporada. Mientras que el conjunto local intentará hacer valer la localía en el BC Place apoyado en la contundencia demostrada en su reciente victoria, el equipo visitante buscará mayor solidez tras su último empate para escalar posiciones en la tabla de la MLS.

Lo que está en juego

El resultado de este duelo es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la presente temporada. Sumar de a tres es vital para que Vancouver Whitecaps FC sostenga su buen momento, mientras que Austin FC necesita los puntos para estabilizar su rendimiento y mantenerse competitivo en la lucha de la conferencia en este cierre de campaña.