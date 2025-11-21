Vandalizaron un mural de Ángel Di María en el club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

El inesperado título otorgado a Rosario Central resulta el último eslabón de una cadena de efervescencia futbolera. Mucho antes del absurdo trofeo retroactivo, la AFA, los árbitros, el VAR y la seriedad de los torneos habían entrado en un carrusel de desconfianza mayúscula.

Más allá de la complicidad de los dirigentes, la gente mostró el descontento primero, en las redes. Luego, en algunas canchas. Ahora, en la calle. El mensaje es contra Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, pero se colorea contra los campeones del mundo. Lo único que había unido a los argentinos en los últimos años.

Otra imagen del mural vandalizado Marcelo Manera - LA NACION

La imagen de Ángel Di María en el ingreso del club El Torito sufrió una agresión: desconocidos arrojaron pintura sobre el mural y escribieron la frase “ladrón, mercenario”. El simbolismo es notorio: se trata de la entidad de donde surgió y, además, es la cara visible del “campeón” rosarino, amigo de Tapia.

El presidente de la pequeña entidad, Germán Ángel, le contó al medio Rosario3 que el daño fue descubierto cuando los primeros empleados llegaron al lugar. “Nadie vio nada porque hay un vecino que deja el camión estacionado en el frente y tapa mucho”, explicó. Y lamentó el impacto que este peligroso episodio tiene en los jóvenes. “Es muy triste, sobre todo por los chicos que vienen acá, que son unos 800”, afirmó.

Ángel Di María y Chiqui Tapia, cómplices

La obra, inaugurada durante el año pasado, se encuentra en el acceso principal. No es la primera vez que un mural dedicado al futbolista resulta dañado. En mayo de 2024, luego de la eliminación de Rosario Central frente a Peñarol en la Copa Libertadores, otra pintura en la fachada del club fue atacada con la inscripción: “¿Todavía vas a volver?”. Fideo, luego de rechazar la invitación, tomó la decisión de volver en julio pasado. “Lo único que me falta es ser campeón con Rosario Central”, asumía.

En aquella ocasión, la dirigencia optó por restaurar el mural con el apoyo de auspiciantes y decidió representar a Di María con la camiseta de la selección, buscando evitar identificaciones locales. “Pero igual lo vandalizaron”, se lamentó Germán Ángel a Rosario3.

Insultos para Claudio Tapia en la cancha de #SanLorenzo pic.twitter.com/hezPchTzms — LUCA BONAFINA (@LucaBonafina) July 19, 2025

Llamativamente, Di María no estuvo anoche en los festejos de Rosario Central, luego de que la AFA lo proclamara “campeón de liga” al haber sido el equipo que más puntos obtuvo en 2025. En cambio, formó parte de la delegación canalla que viajó a Buenos Aires para recibir el trofeo junto a Gonzalo Belloso, el presidente, Carolina Cristinziano, la vicepresidenta, Ariel Holan, el entrenador y Jorge Broun, el capitán.

“Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”, declaró Di María en el acto que se realizó en las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero, horas antes de publicar un posteo en las redes sociales para celebrar la polémica estrella.

Un mural vandalizado con la imagen de Dibu Martínez, en Morón

Días atrás, hubo otras pintadas, otros hechos vandálicos en diversos ámbitos de nuestro país, motivados por fallos arbitrales controvertidos, como en los casos de los partidos de Deportivo Riestra y Barracas Central. Sin embargo, el más ruidoso resultó una serie del Torneo Nacional, rumbo al segundo ascenso a la Liga Profesional, entre Deportivo Madryn, cercano al poder, y Deportivo Morón.

El equipo del sur de nuestro país llegó a la final luego de dos partidos con polémica y en las calles de Morón vandalizaron un mural de Dibu Martínez, la clásica imagen de la atajada que cambió la historia de la finalísima de Qatar. “El Mundial más caro de la historia (Morón y nada +)”, resultó el mensaje.