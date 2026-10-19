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Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este martes desde las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentan este martes desde las 21.30h en el estadio Estadio do Maracanã, por vuelta la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Vasco da Gama viene de ganar ante Boca Juniors por 1-0 mientras que Boca Juniors llega de perder ante Vasco da Gama por 1-0.

Todo lo que hay que saber

  • Vasco da Gama vs. Boca Juniors
  • Hora: las 21.30h
  • Partido correspondiente a vuelta la semifinal de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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