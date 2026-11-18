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Vasco da Gama recibe a Internacional en la jornada 35 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Vasco da Gama y Internacional correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este jueves 19 de noviembre a las 19.30 h en el Estádio São Januário, ubicado en Rio de Janeiro.
El presente de ambos equipos
Vasco da Gama llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Chapecoense en su última presentación. Por su parte, Internacional también atraviesa un buen momento, luego de haber superado a Coritiba por 1-0 en la fecha previa, manteniendo su consistencia competitiva en este tramo final del torneo.
Estadísticas del torneo
Ambos conjuntos buscarán mantener la inercia positiva que les brindaron sus recientes triunfos. En esta etapa definitoria de la temporada, la solidez defensiva demostrada en las últimas jornadas por ambos clubes será un factor determinante en el desarrollo del juego en el São Januário.
Qué está en juego
A pocas fechas de la finalización del campeonato, sumar tres puntos resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones del Brasileirao Serie A, buscando escalar posiciones o consolidar su lugar en la clasificación del certamen.
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