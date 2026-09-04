Vélez Sarsfield vs. Estudiantes de La Plata, por el Torneo Clausura 2026: día, hora y cómo ver online

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Juegan este sábado desde las 21.15h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
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Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado desde las 21.15h en el estadio José Amalfitani, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Vélez Sarsfield viene de empatar ante Deportivo Riestra por 1-1 mientras que Estudiantes de La Plata llega de empatar ante Newell's Old Boys por 0-0. Vélez Sarsfield suma 13 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Estudiantes de La Plata tiene 7 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Vélez Sarsfield vs. Estudiantes de La Plata
- Hora: las 21.15h
- Partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026
- ¿Cómo ver online? Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports)
- canchallena.com
El resultado en vivo
Asi están Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026
El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único. Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.
Ficha del partido
Cómo es la clasificación a las Copas 2027
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).
- Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026
- Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026
- Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026
- Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones
- Argentina 5: El segundo ubicado
- Argentina 6: El tercer ubicado
Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
- Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2027
- Argentina 2: El segundo ubicado
- Argentina 3: El tercer ubicado
- Argentina 4: El cuarto ubicado
- Argentina 5: El quinto ubicado
- Argentina 6: El sexto ubicado
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