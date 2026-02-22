Vélez vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

18:58 | Historial y choque reciente

River y Vélez jugaron 188 partidos con 90 triunfos para el Millonario, 50 para el conjunto de Liniers y 48 empates. El último enfrentamiento se llevó a cabo el 16 de noviembre del 2025, en el mismo escenario en el que se medirán este domingo, y fue igualdad 0 a 0 en el duelo de la última fecha de la etapa de liga del Torneo Clausura.

Vélez y River igualaron 0 a 0 en noviembre Marcos Brindicci - LA NACION

18:50 | La entrada en calor

Los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo de juego del José Amalfitani a realizar los movimientos previos al partido.

Los River en el campo de juego Soledad Aznarez - LA NACION

18:36 | Equipos confirmados

Guillermo Barros Schelotto, entrenador del Fortín, confirmó sus once titulares para enfrentar a River: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Claudio Baeza y Lucas Robertone; Tobias Andrada, Matías Pellegrini y Manuel Lanzini; Florián Monzón.

Para visitar a Vélez, estos son los elegidos por el entrenador Marcelo Gallardo: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

✔️ Vestuario listo en el José Amalfitani 📍🏟️ pic.twitter.com/4SBO9mTMtW — River Plate (@RiverPlate) February 22, 2026

18:25 | Cómo ver online Vélez vs. River

El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

18:19 | Bienvenidos a la cobertura al instante de Vélez y River

Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El Fortín, que viene de empatar ante Defensa y Justicia, recibe al millonario, que cayó ante Argentinos Juniors por el campeonato, pero derrotó a Ciudad de Bolívar en la Copa Argentina y se clasificó a la próxima rueda. El encuentro comenzará a las 19.15, será arbitrado por Darío Herrera, y televisado por ESPN Premium.