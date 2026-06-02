El fútbol argentino nutre al Mundial: 19 jugadores del torneo Apertura serán parte de la gran fiesta

El Mundial 2026 está a tan solo nueve días. Ahora sí, comenzó la cuenta regresiva. Todas las selecciones confirmaron las listas, que solo serán modificadas por fuerza mayor. En esta parte del mundo, en América del Sur, no solo tienen máximas expectativas el campeón del mundo y Brasil, un gigante dormido.

También, la adrenalina alcanza el punto máximo en Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador, las otras selecciones que van detrás un sueño. Serán 19 jugadores de nuestro medio los que serán parte de la fiesta del fútbol. Entre ellos, cinco fueron habitualmente suplentes, uno todavía no debutó con su nueva camiseta y otro caso... acaba de regresar.

Leandro Paredes, de Boca a la selección JAY BIGGERSTAFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los últimos casos pertenecen al Mundo River, el club argentino que más jugadores aporta rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, con 7 jugadores.

Se trata de Nicolás Otamendi, que dejó Benfica y firmó con River, aunque recién se pondrá la camiseta oficialmente luego del Mundial y Matías Galarza Fonda, que tuvo una breve estadía en la MLS, para agarrar ritmo, ya que no estaba en la primera línea en tiempos de Marcelo Gallardo.

Y algo más: el factor económico.

Según se supo, la FIFA les pagará a los clubes 11.000 dólares por día por cada jugador cedido al Mundial, lo que significa un importante ingreso económico para los equipos del fútbol argentino, habitualmente en crisis.

River es el club de Argentina que más jugadores tendrá en el Mundial y, por consecuencia, el que más dinero va a percibir: tiene siete futbolistas repartidos en cinco selecciones y sumará 77.000 dólares por jornada.

En la Argentina están Nicolás Otamendi, flamante refuerzo cuyo contrato estará vigente desde el 1° de julio (ya se lo considera parte del club de Núñez, al suscribir el vínculo días atrás), y Gonzalo Montiel. Para Colombia jugarán Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño; para Ecuador, Kendry Páez. En Uruguay estará Matías Viña, y Paraguay contará con Matías Galarza Fonda, que volvió del préstamo en Atlanta United, pero posiblemente sea uno de los 15 elegidos para dejar próximamente la entidad millonaria.

Independiente y Huracán siguen en la lista con dos convocados cada uno: en el Rojo están Santiago Arias, con Colombia y Gabriel Ávalos, con Paraguay, mientras que en el Globo, Jordy Caicedo y Hernán Galíndez representarán a Ecuador.

¡Rojos al Mundial!



Gabriel Ávalos y Santiago Arias están oficialmente convocados por sus países para disputar la Copa del Mundo.



¡Felicitaciones para ambos! 🔥#OrgulloNacional #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/BAtxwY21jr — C. A. Independiente (@Independiente) June 1, 2026

¿Y quiénes más? Boca quedó un poco rezagado, solo con Leandro Paredes en la Argentina; Vélez y Rosario Central comparten la selección cafetera, con Álvaro Montero y Jaminton Campaz. Y Estudiantes suma al uruguayo Fernando Muslera, de muy buena campaña y posiblemente convocado por sus actuaciones en el elenco platense. El próximo 16 cumplirá 40 años.

San Lorenzo, Talleres, Lanús e Independiente Rivadavia cuentan con representantes de Paraguay: Orlando Gill, Alejandro Maidana, José Canale y Alex Arce, el artillero de la Copa Libertadores, con 8 goles.

En síntesis, más allá de los casos de Otamendi y Galarza Fonda, hay otras cuestiones llamativas. De los 19 cotizados, cinco solían ser suplentes en el torneo local. Kendry Páez, Matías Viña, Juanfer Quintero y Kevin Castaño (prácticamente no jugó con Eduardo Coudet), en River y Jaminton Campaz (perdió terreno) en Central.

Matías Galarza Fonda, un caso asombroso DANIEL DUARTE - AFP

La nómina de las selecciones

Paraguay (6):

Matías Galarza Fonda (River)

Gabriel Ávalos (Independiente)

Orlando Gill (San Lorenzo)

Alejandro Maidana (Talleres)

José Canale (Lanús)

Alex Arce (Independiente Rivadavia)

Colombia (5):

Juan Fernando Quintero (River)

Kevin Castaño (River)

Santiago Arias (Independiente)

Álvaro Montero (Vélez)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Argentina (3):

Nicolás Otamendi (River)

Gonzalo Montiel (River)

Leandro Paredes (Boca)

De la Quema a la Copa del Mundo 📣



🏆 Hernán Galíndez y Jordy Caicedo fueron confirmados en la lista de la selección de Ecuador y disputarán el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.



Les deseamos el mayor de los éxitos, ¡felicitaciones!#VamosGlobo 🎈… pic.twitter.com/vxIVKqngFq — CA Huracán (@CAHuracan) June 1, 2026

Ecuador (3):

Kendry Páez (River)

Jordy Caicedo (Huracán)

Hernán Galíndez (Huracán)

Uruguay (2):