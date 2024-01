escuchar

El de Lautaro Giannetti es un caso extraño en el fútbol argentino actual. Que un futbolista juegue más de una década en el club del que surgió, como capitán y símbolo, es algo que ocurría décadas atrás. Hoy, con una economía deprimida, la gran mayoría de los futbolistas busca rápidamente hacer la diferencia en ligas extranjeras, por lo que la permanencia en sus clubes de origen se hace cada vez más efímera. No ocurrió con Lautaro Giannetti, icónico defensor de Vélez, varias veces pretendido por clubes grandes de nuestro país.

Finalmente, a los 30 años, el zaguero terminó su vínculo con la entidad de Liniers y partió hacia Europa, donde cumplirá el sueño de jugar en una de las ligas más grandes del mundo. Este viernes, Udinese presentó a Giannetti, que se unirá al equipo que marcha decimoquinto en la Serie A. “Hola udineses, estoy muy contento de estar aquí. ¡Fuerza Udinese”, dice en un video que posteó en sus redes el club italiano.

Giannetti debutó en Vélez en 2012 de la mano de Ricardo Gareca, en un partido por Copa Argentina frente a Rosario Central. Y en 2015, bajo la tutela de Miguel Ángel Russo, se afianzó como titular. En el equipo de Liniers jugó 200 partidos y anotó 3 goles. Terminó como capitán y fue partícipe de tres títulos: el Torneo Inicial 2012, el Torneo de Primera División 2012/13 y la Supercopa Argentina 2013.

Después de haber sido tentado por Boca en varias oportunidades, el defensor había tenido su oportunidad de ser transferido en 2021, cuando viajó a Estados Unidos para incorporarse a Atlanta United. Sin embargo, no pasó la revisión médica por un problema de rodilla, por lo que se quedó en Vélez. En sus redes, el zaguero se despidió en las últimas horas de los hinchas del Fortín: “Hoy toca despedirme del club que me dio la oportunidad de jugar en primera, que me formó como futbolista pero más aún como persona enseñándome muchos valores. Me hubiese gustado irme de otra manera, pero a veces las cosas en el fútbol no son como uno desea. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo por Vélez hasta el último día que me tocó vestir esta hermosa camiseta. Quiero agradecer a todo el personal del club, médicos, kinesiólogos, utileros, seguridad, staff de cocina, mantenimiento, entrenadores y compañeros que he tenido en estos años. Gracias a cada hincha fortinero por el apoyo en cada momento, en los buenos, ¡pero sobre todo en los malos! Muchas gracias por siempre @velez”.

En cuanto a la selección, Giannetti integró la Sub 20 en el Sudamericano de 2012, a las órdenes de Marcelo Trobbiani (cuatro partidos), mientras que en 2016 fue parte del equipo que disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, dirigido por Julio Olarticoechea (jugó tres partidos).

LA NACION