Vicente del Bosque, el DT que sacó campeón a España en 2010: “Argentina es un equipo incómodo, puñetero”

Mañana a las 16 se juega la final de la Copa del Mundo 2026, entre Argentina y España y en la previa del encuentro definitivo, el diario El País entrevistó a Vicente del Bosque, un prócer del fútbol para los españoles: fue el entrenador que le dio a su país, en el Mundial 2010, la primera y única estrella de su historia.

“Una de las gracias del fútbol es su incertidumbre; no sabemos qué va a pasar este domingo. Argentina es un equipo incómodo, puñetero si se me permite la palabra, sabe lo que tiene que hacer. Basta con ver la remontada de la semifinal contra Inglaterra. Yo, la final, la veo favorable a España, pero deberá tener en cuenta algunas cosas de los argentinos por su incomodidad y oficio. Todos hemos tenido compañeros argentinos y sabemos cómo calan y compiten”, expresó el extécnico campeón del mundo, para responder a la pregunta sobre cómo ve la final.

11 de julio de 2010: Vicente del Bosque levanta la Copa del Mundo en Sudáfrica, flanqueado por Villa y Xavi, figuras de España SRDJAN SUKI - EPA

En un análisis de la competición, colocó a España por encima de las demás selecciones: “Nuestra selección ha tenido un saber estar en todo momento que los demás equipos no han tenido. Ha jugado bien, ha tenido el control del juego y apenas ha dado opciones de gol a los contrarios. Si tenemos que hablar de algo es de España. En los partidos que la hemos visto se ha jugado a lo que ha querido la selección. Ha tenido el dominio de la situación y ha demostrado seguridad y confianza”.

Está claro que los focos de la final estarán puestos en el duelo generacional entre Lionel Messi por el lado de Argentina, y en Lamine Yamal por España. Ante la pregunta por el actual 10 del Barcelona, respondió: “Es un jugador muy atractivo. Tiene todo para ser un excelente jugador y lo va a ser. Da gusto verlo: la profundidad, la conducción, la manera cómo abre el campo… y precisamente por lo que se espera siempre de él, ahora también esperábamos un poco más”.

Lamine Yamal y Lionel Messi estarán cara a cara por primera vez en la final del Mundial 2026

Consultado sobre si hay un hilo conductor en todo el proceso de trabajo, tomando como referencia la Eurocopa de 2008, profundizó: “Antes salíamos al extranjero para ver qué hacían nuestros rivales y ahora son ellos los que nos vienen a ver; además, se exporta talento a nivel de entrenadores y jugadores. Se ha consolidado una forma de juego que se basa en el dominio. Los centrales, los laterales, los centrocampistas, todos los jugadores se han manejado muy bien, han hecho un trabajo extraordinario. Hemos manejado el fútbol”.

Y agregó: “Son los hechos. Algo se habrá hecho bien en España cuando estamos ahí tanto en el fútbol masculino como femenino. Ha habido un trabajo muy bueno en la formación de entrenadores, en las categorías inferiores, competiciones de juveniles y cadetes, se juegan muchos partidos. Hay una estructura y funciona”.

Con Rodri al frente y Morata al micrófono, el plantel de España celebra la conquista de la Euro 2024 Andrea Comas - AP

Para darle contexto a esta respuesta de Vicente del Bosque, hay que tener en cuenta que desde 2008 el fútbol español masculino cimentó una era histórica, marcada primero por el triplete que incluyó las Eurocopas de 2008 y 2012 junto al Mundial de 2010. Legado que revitalizó con la conquista de la UEFA Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, lo que consolidó a España como el país con más títulos continentales (suma 4 y le sigue Alemania con 3) en ese lapso. El dominio también se refleja en el plano individual con el Balón de Oro obtenido por Rodri en 2024, sumado a los éxitos en categorías inferiores como el oro olímpico en París 2024. Todo ello evidencia un proceso de trabajo constante y exitoso en todas las etapas formativas.

Sobre Rodri, pieza clave del equipo, del Bosque comentó: “Ha llegado al torneo en un gran momento. Domina todos los aspectos del juego: corto, largo, los cambios de lado y de orientación, las ayudas… todo".

En paralelo, la selección femenina alcanzó la cima al coronarse campeona del Mundial 2023 y de la UEFA Women’s Nations League en 2024 y 2025. Este control, apoyado por una estructura de base que acumuló múltiples títulos mundiales y europeos en categorías juveniles, se complementa con hitos individuales sin precedentes: España lidera la historia del Balón de Oro Femenino. Gracias a la hegemonía de Aitana Bonmatí, ganadora de las últimas tres ediciones, y a los dos trofeos consecutivos de Alexia Putellas, el fútbol español ratificó su liderazgo indiscutible en la élite mundial.

A la hora de establecer una comparativa con el plantel de 2010 prefirió no jugarsela y no sembrar ningún tipo de división, más bien eligió hablar bien de los actuales. “Mejor no hacer paralelismos. La grandeza del equipo actual es que son 26. Pueden jugar todos”, transmitió sobre algo que no es nada fácil de conseguir.

Vicente del Bosque, en andas de los jugadores de la selección de España, tras ganarle la final a Países Bajos, en el Mundial 2010 KAI PFAFFENBACH - X00446

La selección española, ahora dirigida por Luis de la Fuente, que tiene muchas similitudes con aquel proceso de Del Bosque, quiere conseguir la segunda estrella para su país, en el partido que se disputará mañana domingo a las 16 (hora Argentina), en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.