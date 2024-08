Victor Blanco se refirió al pase de Marcos Acuña a River y contó que Racing se había contactado con él a principios de año

Escuchar

Un día después de la presentación oficial de Marcos “Huevo” Acuña como flamante refuerzo de River y tras el enojo en Racing por el fichaje, Victor Blanco, presidente de la Academia, se refirió a la vuelta del campeón del mundo al fútbol argentino y aseguró que el Millonario lo “sedujo”. Además, reveló que el conjunto de Avellaneda se contactó con él a principios de año, pero el futbolista prefirió seguir en Europa.

“Nosotros hablamos con él a principios de año. Su era seguir un par de años más en Europa. Y bueno, también hay que ver las virtudes del que lo contrató. [Marcelo] Gallardo lo llamó, lo convenció y seguramente por eso habrá tomado esa decisión ”, expresó el dirigente en Tyc Sports tras la goleada de Racing ante Huachipato por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En tanto, demostró que no le guarda rencor al futbolista por no volver a Avellaneda. “Al Huevo, agradecimientos. Es un campeón. Si me enteraba (del interés por parte del Millonario), capaz que tampoco podía hacer nada. River está jugando la Libertadores y va a jugar el Mundial de Clubes el año que viene . Imagino que lo han seducido”, manifestó.

Además, sentenció cuál es el motivo por el cual cree que Acuña se decidió por River en lugar de Racing, cuando la Academia lo fue a buscar: “Es fútbol, son futbolistas y están por el dinero. Esa es la realidad”.

Por su parte, durante la previa del cruce internacional, Blanco indicó que una de las políticas del club es mantener un vínculo óptimo por cada futbolista que pasa por la institución. “Desde 2013 empezamos con la teoría de retornar jugadores que se han ido. El caso emblemático fue Diego [Milito], que en su momento lo fuimos a buscar. Con el Licha [Lisandro López] lo mismo. Con De Paul también”, relató en Dsports.

En efecto, prosiguió: “Con todos los jugadores mantenemos una relación, no solamente cuando se van, sino continuamente con la parte familiar. Vienen hijos, les mandamos la camiseta. Es algo que ellos merecen y es un mimo que hacemos nosotros desde acá. Y nos ha ido muy bien, hay jugadores que han regresado al club”.

El pase de Acuña a River

El exdefensor de Ferro y el Sporting Lisboa, entre otros equipos, firmó su vínculo con el Millonario ayer por la tarde, luego de haber arribado a la Argentina durante la mañana. Selló su vínculo con el conjunto de Núñez por tres temporadas y llegó procedente del Sevilla de España. Si bien aún le quedaba un año en Europa, el club andaluz consideraba que el sueldo del jugador de 32 años era muy alto, por lo que lo vendió a River por 5.000.000 de euros entre los montos fijos y variables.

Así, Acuña expresó su emoción por retornar al fútbol local y declaró: “¿Un sueño que me quede por cumplir? Seguir ganando títulos con River y dejarlo en lo más alto”. A su vez, ni bien pisó el suelo argentino dijo respondió: “Si, estoy muy contento con esta llegada”.

En esta línea, el campeón ya está a disposición de Gallardo y tuvo su primer entrenamiento con el equipo de la banda roja. De todas formas, no podrá estar disponible para el encuentro ante Talleres por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Más Monumental, debido a que no está inscripto en la lista de buena fe. Sin embargo, en caso de avanzar de fase en el máximo torneo continental, podrá ser anotado y jugar los cuartos.

De esta manera, se espera que haga su debut con River el próximo domingo 25 de agosto en el partido ante Newell’s, por la 12° fecha de la Liga Profesional, que se jugará en Núñez. Acuña disputó 17 partidos en lo que va del año: 14 fueron con el Sevilla y los otros tres con la selección argentina.

