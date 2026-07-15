A horas del partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial, el periodista y relator Víctor Hugo Morales se lamentó por quedar fuera de la transmisión de este encuentro en particular. “No me importaba no relatar este torneo, pero llega esta disputa y no sé qué pasa. No poder relatar a [Lionel] Messi como antes lo hice con Diego [Maradona] me da ganas de llorar; tengo una bronca enorme”, dijo en la radio AM 750, donde trabaja.

El relator uruguayo nacionalizado argentino, quien inmortalizó el “Gol del Siglo” de Maradona en el Mundial de México 1986, justamente contra la selección inglesa, confesó en sus redes sociales y en su programa lo que esta situación le genera.

Víctor Hugo Morales lamentó que no lo hayan contratado para relatar el Mundial

“Estuve indiferente a no relatar el Mundial hasta que llegó este partido y quiero maldecir, una vez más, a los que tienen tanto poder que me dejan afuera del relato para castigarme por tantas cosas. Esto viene de 2014″, denunció Morales.

Víctor Hugo Morales lamentó que no lo hayan contratado para relatar el Mundial. @VHMok

El locutor, que dijo haber asumido con anterioridad que no tendría trabajo como relator en este torneo que se disputa entre Estados Unidos, México y Canadá, admitió que una vez que Argentina le ganó a Suiza por 3 a 1 y pasó a una de las semifinales para encontrarse con el combinado inglés, este miércoles a las 16, sintió “una acumulación de rabia y de impotencia muy grande”.

“Hay partidos que trascienden el fútbol. Y para quienes alguna vez los vivimos desde un micrófono, quedarse del otro lado también duele. Ojalá Messi vuelva a regalarnos otra página inolvidable de la historia del fútbol argentino”, cerró Morales en su reflexión.

El periodista denunció que se montó una estrategia financiera para impedir su acceso y el de los medios con los que trabaja a los derechos de transmisión. Según afirmó, las empresas comercializadoras “inventaron pedir una plata que no hay empresa que pueda pagar”.

Hace pocos días, se cumplieron 40 años de aquel gol de Maradona que quedó grabado en la retina de todos los amantes del fútbol. El relato de Morales de aquel “Gol del Siglo” quedó plasmado por algunas frases que utilizó, como “barrilete cósmico”. Con su emotividad al describir la jugada, la narración se destaca por la onomatopeya “ta-ta-ta” para los amagues de quien llamó “¡genio, genio, genio!" y la pregunta sobre el origen estelar del jugador ante una hazaña inolvidable: “¿De qué planeta viniste?”.