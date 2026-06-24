VIDEO: así fueron los goles de Vinicius y Cunha para Brasil frente a Escocia, con uno anulado con polémica por el VAR

En un atractivo último partido correspondiente al grupo C del Mundial, Brasil buscaba quedarse con el primer puesto, mientras que Escocia tenía el objetivo, como mínimo, de sumar algún punto para luchar entre los mejores terceros. Sin embargo, su postura dormida contrastó con la búsqueda y le resolvió las cosas al conjunto de Carlo Ancelotti, desde los primeros minutos.

Scott McKenna, de error fundamental en el primer gol, se agarra la cabeza mientras Vinicius sale a festejar su tercera conquista en el certamen junto a Rayan, vital en la presión. Marta Lavandier - AP

Porque el reloj todavía no había llegado al séptimo minuto cuando el arquero Angus Gunn tocó para su segundo central, Scott McKenna, que tardó en el envío largo y pagó caro ante la presión de Rayan. El atacante de Bournemouth tapó con la pierna zurda y la pelota encontró en el área a Vinicius Junior, que con templanza esperó el regreso desesperado de Gunn y lo hizo pasar de largo, quedándole el arco a su merced para apenas dar un pase a la red. Tercer gol del 7 en el certamen.

DE CRACK: VINI APROVECHÓ EL ERROR DE ESCOCIA Y CLAVÓ EL PRIMERO PARA BRASIL



El conjunto europeo se confió en el fondo, se la robaron y, con gambeta incluida, Vinicius Junior puso en ventaja a la Canarinha. pic.twitter.com/VMqqwmk6fD — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Sin embargo, no sería la única ocasión en la que la última línea europea se excediera de confianza. Brasil empezó a dejar jugar y tomar una postura más conservadora, con la tranquilidad de la ventaja. Pero cuando encontraba una situación fácil de apriete, iba convencido. Eso hizo Vini a los 21 minutos.

Ahora sería el otro zaguero, Jack Hendry, el que tardaría de más para reiniciar el juego, perdiendo la pelota con el atacante brasileño. Puso el pie por un costado, robó la pelota y, en el mano a mano, cruzó el remate. Cuarta anotación personal y baile en el banderín, todo era fiesta. Hasta que, cuando nadie lo esperaba, apareció el llamado del VAR.

ERA DOBLETE DE VINI PERO EL VAR LO ANULÓ



Otro grosero error de Escocia y la astucia del extremo sentenciaban el 2-0 de Brasil, pero la terna arbitral lo invalidó por falta previa. ¿Estuvo bien la decisión final? pic.twitter.com/FE254cBfty — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Cuando quiso robar, el jugador de Real Madrid puso el pie no para quedarse con la pelota, sino para hacerlo trastabillar mínimamente. Fue acaso lo que ocurrió, con Hendry sin siquiera caerse por el toque. Fue mayor la desesperación por perder el balón la que hizo que se desparramara en el césped, frustrado por la pérdida: ni el defensor ni otro compañero pidieron infracción, pero el VAR y la revisión del mexicano César Ramos decidieron anular el tanto.

Pero estos jugadores tienen esto. El segundo gol que le negaron se haría efectivo sobre el cierre del primer tiempo. Bruno Guimaraes intentó una pared con Rayan, pero Escocia recuperó y la jugada se ensució, aunque volvió a quedarle al volante. Apenas la capturó, no dudó: el centro a la altura del segundo poste, con Gunn saliendo a cortarlo lejos y mal, encontró el gran cabezazo de Vinicius. Brasil, entonces, se fue al entretiempo con una ventaja tranquila de dos tantos.

PARED, RECUPERACIÓN Y EFECTIVIDAD: ASÍ LLEGÓ EL SEGUNDO DE BRASIL



La Canarinha coqueteó con el 2-0, se acercó, retrocedió, recuperó y, gracias al centro al área de Guimaraes, Vinicius extendió la ventaja de cabeza. pic.twitter.com/7puwsOyWx7 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Brasil salió a jugar muy cómodo la segunda mitad. Y la soltura del extremo se notó enseguida, con un par de oportunidades rápidas para convertir su triplete, algo que se le negaría. Aunque sí aportó al anuncio de que Brasil anotaría otro de tanto acercarse al arco rival. Así ocurrió a los 15 minutos del complemento.

Guimaraes sumaría una asistencia más, aunque la jugada completa es para destacar. Lucas Paquetá rebotó en la mitad de la cancha para Casemiro, que llegando de frente al campo escocés filtró para el volante de Newcastle.

¡BRASIL GOLEA A ESCOCIA!



Luego de una gran jugada colectiva, Matheus Cunha anotó el 3-0 ante los europeos. pic.twitter.com/cDTiNnlGbI — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Otra vez liviano, el central McKenna perdió fácilmente el duelo cuerpo a cuerpo con Bruno, que se tomó su tiempo para gambetear a Hendry, meterse en el área y esperar a que Matheus Cunha se acomodara mejor para definir. Entonces, soltó la pelota sutilmente a su derecha y el delantero la colocó por el hueco del primer palo.