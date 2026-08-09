Video: el arquero Gill fue expulsado por darle un cabezazo a Blondel; Caicedo festejó con un gesto provocador

El segundo gol de Huracán en el clásico derivó en un descontrol a raíz del festejo de Jordy Caicedo, autor del 2-0. El ecuatoriano, que ya había marcado el primer tanto para el Globo, saltó los carteles de publicidad ubicados detrás del arco y celebró de cara a la popular de San Lorenzo, llevándose las dos manos detrás de las orejas. El típico Topo Gigio.

Varios jugadores de San Lorenzo lo interpretaron como una provocación y lo fueron a buscar a Caicedo con actitud agresiva. El primero en reprender cara a cara a Caicedo fue Emiliano Amor; enseguida se sumaron el capitán Nicolás Tripichio y el arquero Orlando Gill.

Como suele ocurrir en estas situaciones, se armó un revuelo porque se acercaron futbolistas de Huracán para defender a su compañero. En el tumulto, Gill le aplicó un cabezazo a Lucas Blondel, que cayó al piso y se tomó el rostro, mientras el árbitro Darío Herrera mostraba una tarjeta amarilla e intentaba separar.

EXPULSADO ORLANDO GILL EN EL CLÁSICO: el arquero de San Lorenzo le metió un cabezazo a Blondel durante la pelea de los jugadores y se ganó la tarjeta roja.



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Como el referí no advirtió la agresión del guardavalla del Ciclón, fue convocado por el VAR y tras revisar la acción en el monitor lo expulsó. San Lorenzo estaba 2-0 y se quedaba con diez. Ingresó el arquero suplente José Devecchi por el volante Nicolás Blanco.

Con buen criterio, para evitar que el ambiente se caldeara más, el técnico de Huracán, Diego Martínez, sustituyó a Caicedo por Ignacio Pussetto, que volvió el club tras su paso por Independiente. El delantero ecuatoriano fue amonestado por el festejo provocativo. Finalizado el clásico, Amor fue nuevamente a buscarlo a Caicedo, que se había quedado sentado en el banco. Hubo corridas y empujones en la manga que conduce a los vestuarios.

IMPRESIONANTE: Caicedo festejó directo a la tribuna y los jugadores de San Lorenzo se le fueron encima... ¡PICANTE EL CLÁSICO!



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Tras un muy buen Mundial con la selección de Paraguay, Gill se reincorporó a San Lorenzo con retraso, tratando de forzar una transferencia al exterior que no se concretó.

Caicedo también estuvo en el Mundial como integrante del plantel que dirigió Sebastián Beccacece. A Huracán llegó a principios de este año, en préstamo sin cargo desde Atlas, con una opción de compra por 1.100.000 dólares por el 80 por ciento del pase.

DESCONTROL TOTAL TRAS EL PITAZO FINAL 👀 👀



Jordy Caicedo fue retirado a las corridas luego del final del partido entre ante San Lorenzo y Néstor Gorosito hizo lo propio.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/uK3tBpudXU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2026

En más de un semestre se reveló como una contratación muy productiva. Lleva 11 goles en 21 partidos. Y ya se metió en el corazón de los hinchas quemeros. En este año, Huracán le ganó dos clásicos a San Lorenzo (1-0 y 2-0), con goles de Caicedo en ambos partidos. Y la victoria de este sirvió para cortar una racha de 20 años sin ganarle a San Lorenzo de visitante.

Ante la necesidad de meterse inmediatamente en el vestuario para evitar que los incidentes escalaran, Caicedo no pudo dar la entrevista a la televisión dentro del campo como figura del partido. Pasado un cuarto de hora, atendió a TNT Sports en un sala contigua al vestuario.

CAICEDO PIDIÓ DISCULPAS



El delantero del Globo pidió disculpas al finalizar el encuentro.



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“Estoy contento por este triunfo tan importante, por darle esta alegría al pueblo quemero, en un campo donde hacía mucho que no se ganaba. Quiero pedir disculpas por mi acto. Quienes me conocen saben que ese tipo de actitudes no me caracterizan. Fue un momento de euforia, los que nos dedicamos a esto sabrán entenderme”, expresó Caicedo, que tras esta primera expresión se mostró compungido. “Me pone triste dejar a mis compañeros [en referencia al cambio]. Me gusta jugar, competir, y salir por la razón que fui reemplazado no me sentó bien. Ya tenía amarilla, me iban a venir a buscar y todo se podía complicar. Lo hablamos con el técnico y decidimos que lo mejor era salir”, agregó.