VIDEO: El golazo de la clasificación de Estudiantes ante Corinthians a semifinales de la Copa Libertadores

Durante buena parte de la noche en San Pablo casi no había pasado nada. Estudiantes de la Plata y Corinthians habían jugado un partido cerrado, con pocas situaciones y la amenaza de los penales cada vez más cercana. Hasta que, a los 42 minutos del segundo tiempo, Alexis Castro rompió el equilibrio con un golazo que terminó por llevar al equipo platense a las semifinales de la Copa Libertadores.

La acción nació sobre la línea de fondo. Tomás Palacios hizo un esfuerzo para evitar que la pelota saliera, que luego el VAR revisaría y confirmaría que no salió completa, y lanzó el centro atrás. “Puchito” Castro apareció dentro del área y no necesitó controlarla: definió de aire con su zurda, con potencia y precisión, y venció al arquero Hugo Souza para establecer el 1-0. Una volea que tuvo todavía más valor por el momento en el que llegó.

¡¡PUCHITO EN BRASIL!! Castro metió una tremenda volea para anotar el 1-0 de Estudiantes vs. Corinthians sobre el final.



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Fue, además, otro capítulo decisivo de Castro en la serie. El mediocampista de 31 años también había convertido en el 1-1 del encuentro de ida, en La Plata. En Brasil volvió a aparecer cuando el partido se encaminaba hacia una definición desde los 12 pasos. Además, también marcó hace poco en el clásico platense ante Gimnasia.

Incluso estuvo cerca de sentenciar la clasificación pocos minutos después. Castro avanzó por la izquierda y buscó una definición de cachetada, pero Souza desvió la pelota al córner. Estudiantes no consiguió liquidarlo y debió sufrir hasta la última acción.

“Como dijo un gran maestro nuestro, pasamos el Rubicón. Ahora vamos a ver qué pasa”, dijo Castro. En sus palabras encerró un homenaje a Alejandro Sabella, gloria del Pincha, que llevó a Estudiantes a la conquista de la Copa Libertadores 2009. El entrenador había usado esa frase en el Mundial 2014, luego de que la Argentina superara a Bélgica en los cuartos de final.

Entonces llegó un desenlace inesperado. Ya en el tiempo adicionado, el VAR advirtió una mano de Leandro González Pírez dentro del área que el árbitro Jesús Valenzuela no había sancionado. Tras la revisión, Corinthians tuvo el penal para empatar el encuentro y llevar la serie a la definición desde los 12 pasos.

Memphis Depay se hizo cargo de la ejecución, pero su remate salió por encima del travesaño. El delantero desperdició la última oportunidad de Corinthians y desató el festejo de Estudiantes, que sostuvo el 1-0 en San Pablo y se metió entre los cuatro mejores de la Libertadores. Espera por el ganador de Flamengo e Independiente del Valle mañana jueves a las 21.30, con la ventaja para los brasileños por 2-0 en la ida en Ecuador.

La victoria en Brasil de Estudiantes

Entre una volea notable y un penal que se perdió por encima del arco quedó resumido el final de una serie que estuvo igualada hasta los últimos minutos. Castro encontró el golpe que Estudiantes necesitaba y el experimentado Depay, cuando tuvo la posibilidad de prolongar la historia, no acertó.