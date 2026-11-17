En apenas siete minutos la selección argentina demostró que la cantidad de talento que tiene en la era post Lionel Messi permite soñar con un equipo de alto vuelo. En el último amistoso de 2026, contra Costa Rica, en Córdoba, el conjunto de Lionel Scaloni ofreció señales de que el juego asociado es su estandarte. Es que la fusión de los campeones del mundo con la nueva generación apareció en su mejor expresión para dar un golpe temprano para abrir la cuenta de una goleada.

Si bien el paso ante Uruguay, en la Bombonera, no dejó las mejores sensaciones, con esa derrota por 2-1, en este duelo la movilidad del equipo y las combinaciones en velocidad resultaron la llave perfecta para quebrar a Costa Rica antes de los primeros 10 minutos.

Y los actores que edificaron lo que resultó un golazo son los exponentes de esta “nueva selección”, porque se combinaron Julián Álvarez, Enzo Fernández, con un taco exquisito, y Nicolás Paz que sacó un zurdazo de primera perfecto que se acomodó contra el palo derecho del arquero costarricense Patrick Sequeira, que por más que se estiró no pudo detener un disparo de excelencia.

¡GOLAZO DE ARGENTINA!



A los 7', Nico Paz puso el 1-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/3wYA8WiIKY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

De punta a punta la selección argentina demostró la conexión con el compromiso, porque hasta Emiliano Martínez también apareció en escena y dejó en claro que está en condiciones. Es que, después de un ataque profundo de Costa Rica, un disparo de Josimar Méndez casi a quemarropas, encontró al arquero argentino muy bien ubicado para evitar con su mano derecha lo que podría haber sido el empate.

🇦🇷🧤 ¡APARECIÓ EL DIBU!



Gran atajada del arquero de la Selección Argentina ante el disparo de Méndez. pic.twitter.com/RB10GHx1jY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Sin respiro el equipo de Lionel Scaloni siguió con su libreto de la tenencia para progresar en el campo de juego. Y construyó la jugada que amplió el marcador. Porque todo comenzó con un lateral y después de seis toques, entre Enzo Fernández, Román Vega, Medina, Enzo nuevamente, un pase profundo para Giay y una definición perfecta de Julián Álvarez puso el 2-0 para la selección argentina.

🇦🇷⚽ ¡GOLAZO DE ARGENTINA!



A los 35', Julián Álvarez marcó el 2-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/F8PnF0Z1xK — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Y como si le faltase algo para esta tarea casi impecable en el primer tiempo del conjunto nacional, apareció otra vez Nico Paz para demostrar que su futuro es imposible de dimensionar. Es que el jugador de Como se fabricó una jugada espectacular, dejó en el camino a tres rivales y sacó un derechazo, su pierna menos hábil, que se clavó en el ángulo del arco de Costa Rica.

PFFFFF, ¡PERO QUÉ GOLAZO, NICO!



A los 38', Paz convirtió su doblete y puso el 3-0 de Argentina ante Costa Rica. pic.twitter.com/N5ZpoOBOxU — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Nada de contemplaciones para esta selección que dejó en claro que tiene un enorme repertorio de talento y una fiereza innegociable. Porque apareció otra vez Julián Álvarez, en esta oportunidad por la izquierda, se sacó un rival de encima y le rompió el arco con un bombazo de derecha al arquero Sequeira que se limitó a levantar una mano para intentar tapar un tremendo disparo.

🇦🇷⚽ ¡GOLEA ARGENTINA!



A los 43', Julián Álvarez marcó el 4-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/1YbfoMJmQb — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

El arranque de la segunda parte del partido mantuvo la tónica, porque en menos de tres minutos volvió a golpear la selección argentina a Costa Rica. Porque volvieron a conectar entre los que más saben, ya que arrancó la acción Enzo Fernández, extendió para Máximo Perrone, que filtró un pase que encontró a Franco Mastantuono, que ingreso por Nico Paz, y el jugador de Fiorentina definió ante un arquero de Costa Rica que tuvo una respuesta floja para el 5-0 argentino.