VIDEO: los goles de Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Las selecciones de Argentina e Inglaterra se miden este miércoles en Atlanta por la segunda semifinal del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

La primera emoción fuerte del encuentro llegó por intermedio de Anthony Gordon, quien anotó el gol de la apertura del marcador a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando el equipo albiceleste manejaba el juego.

El delantero que se incorporará a Barcelona tras la Copa del Mundo le ganó la espalda a Nahuel Molina tras un pase largo de Morgan Rogers, que había recibido por derecha luego de un despeje imperfecto de Nicolás Tagliafico, con una pirueta que le dejó la pelota servida a Declan Rice, que de primera aceleró y encontró a la defensa desprotegida.

¡GOL DE INGLATERRA! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Gordon apareció en el área y abre el marcador



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El vencedor de este duelo se medirá en Nueva Jersey el domingo, a las 16 (hora argentina), con España, que en la tarde del martes dejó en el camino en la primera semifinal a Francia al derrotarla por 2-0.