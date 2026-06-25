Video: los goles de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

La selección de Alemania, ya clasificada pero con sus titulares, se mide este jueves con la de Ecuador, que necesita ganar para no quedar eliminada prematuramente en el Mundial 2026. El partido por el grupo E se disputa en Nueva Jersey y está ganando por 2-1 el conjunto sudamericano en el tiempo agregado del segundo tiempo.

En un inicio vertiginoso, a los 2 minutos Leroy Sané puso en ventaja al conjunto europeo con una definición de primera, a contrapierna del arquero Hernán Galíndez, como desenlace de una jugada que nació en un lateral.

David Raum lo lanzó al borde del área y Aleksandar Pavlovic apeló a un lujo para girar y conectar con Florian Wirtz, al que le quedó atrás. Entonces, el jugador de Liverpool optó por darle el pase a Sané, que de frente al arco y de zurda abrió el marcador. Faltaban, en rigor, 11 segundos para los 2 minutos exacto de juego y la jugada incluyó un reclamo de falta de los ecuatorianos por la pierna muy levantada del número 5 al pasarla por encima de Pedro Vite, que intentó despejar de cabeza y se dejó caer enseguida tomándose el rostro cuando la acción continuó. La polémica quedó instalada sobre si el VAR debió hacer notar una jugada peligrosa.

¡GOL DE ALEMANIA! 🇩🇪 Duro golpe en el comienzo para los sudamericanos: Sané abre el marcador desde el vestuario



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El empate se demoró apenas siete minutos en llegar y significó el primer gol de Ecuador en el torneo, tras caer por 1-0 con Costa de Marfil y empatar 0-0 con Curazao. Nilson Angulo quebró el maleficio con un golazo desde afuera del área antes del cruce de un rival.

Alemania perdió la pelota dos veces en la salida y el conjunto sudamericano se lo hizo pagar con una definición de lujo. Cuando Angulo recibió, enganchó hacia adentro y sacó un remate muy fuerte y abajo sin que Pavlovic pudiera bloquearlo ni Manuel Neuer fuera capaz de detener el remate.

¡GOL DE ECUADOR! 🇪🇨 Angulo probó de afuera y empate el partido rápidamente en lo que era un panorama desolador 💪



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En el inicio de la segunda etapa, la árbitra Tori Penso marcó un penal para Alemania antes del primer minuto, pero el VAR allí intercedió para mostrarle una imagen del comienzo de la jugada, cuando Sané llegó a tocar levemente abajo a Vite en la mitad de la cancha. Tras observar el monitor junto al campo de juego, la jueza aceptó lo que le recomendaban desde el sistema de video arbitraje y alteró su fallo.

Ecuador lo dio vuelta a menos de 15 minutos para el final, en un doble anticipo en un tiro de esquina. Primero, Kevin Rodríguez la peinó en el primer palo y después, Gonzalo Plata le puso el pie a la pelota antes de que Neuer pudiera embolsarla. Así, la Tri se puso 2-1.

¡GOL DE ECUADOR! 🇪🇨 Varsky pidió un poquito de suerte y se dio: Gonzalo Plata da vuelta el partido y explota el Estadio 🏟️



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Por la misma zona, en simultáneo, Costa de Marfil, que busca quedarse con el segundo puesto, se está midiendo en Filadelfia con Curazao, que para avanzar depende de lograr un triunfo y que haya, además, una extensa combinación de resultados en los otros grupos.