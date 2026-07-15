VIDEO: los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Argentina dio vuelta el marcador en los últimos cinco minutos, con fútbol y épica, y se impuso por 2-1 a Inglaterra en Atlanta por la segunda semifinal del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Así, el domingo jugará su tercera final en el máximo torneo de selecciones en las últimas cuatro Copas del Mundo, tras ser subcampeón en Brasil 2014 y consagrarse en Qatar 2022.

Tras el impacto que significó el gol de Anthony Gordon para el 1-0 de Inglaterra a los 10 minutos del segundo tiempo, el equipo albiceleste jugó mejor y llegó al empate con un zapatazo desde afuera del área de Enzo Fernández, a cinco minutos de cumplirse los 90 reglamentarios.

Y de inmediato, tras un segundo tiro de Alexis Mac Allister que dio en el palo, Lautaro Martínez conectó un centro de cabeza entre dos centrales ingleses para poner en ventaja 2-1 a Argentina en el segundo minuto de descuento, tras el envío de Lionel Messi lanzado de derecha. Épico y memorable, la selección pasó al frente y conservó la diferencia con hidalguía en los 11 minutos que se jugaron extra.

Como en Qatar (y ante Egipto, días atrás), Enzo volvió a marcar en un momento en el que la selección más lo necesitaba. Hace tres años y medio, para asegurar el triunfo por 2-0 ante México, tras un inicio con derrota, y esta vez para igualar un duelo que parecía escaparse de las manos pese a la insistencia, sólo ocho días después de haber marcado el 3-2 decisivo en otra remontada épica, ante los egipcios, en los 16avos de final.

En el caso de Lautaro, su tanto significó el tercero en sus participaciones mundialistas, todos en el vigente campeonato. El primero había sido de penal, en el triunfo por 3-1 ante Jordania en el cierre del grupo, y luego llegaron el 3-1 en el descuento del alargue contra Suiza y este 2-1, para sellar el pasaje a la final, ya en el tiempo agregado.

Lautaro Martínez junto a Lionel Messi, en el emocionante final; los protagonistas del 2-1 que le dio a la Argentina el triunfo ante Inglaterra X (@argentina)

Ahora, la Argentina se medirá en Nueva Jersey el domingo, a las 16 (hora argentina), con España, que en la tarde del martes dejó en el camino en la primera semifinal a Francia al derrotarla por 2-0. La Finalissima que no se disputó será, justamente, el duelo que defina la Copa del Mundo 2026.

El resumen de Argentina (2) vs. Inglaterra (1)