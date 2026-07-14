Video: los goles de España vs. Francia, por el Mundial 2026

El arranque de la primera semifinal del Mundial 2026 exhibió a España decidido en hacerle daño a Francia, el gran candidato a quedarse con la corona. El equipo de Luis de la Fuente buscó imponer condiciones desde el comienzo y no dejó que su rival dominarA el desarrollo. En ese contexto generó la acción que derivó en la apertura del marcador por intermedio de Mikel Oyarzabal, a los 21 minutos del primer tiempo, para dar el primer golpe en el Dallas Stadium.

Es el tercer duelo por semifinales entre España y Francia (luego de la Eurocopa 2024 y Nations League 2025) y, en todas, la Roja se mostró ambiciosa desde el comienzo del encuentro. Con el control de la pelota, Rodri como estandarte y Dani Olmo en su rol de mejor intérprete, el equipo español desactivó toda intención ofensiva con el batallón francés que encabeza Kylian Mbappé.

¡GOL DE ESPAÑA! 🇪🇸 Oyarzabal cambia penal por gol y abre el marcador



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Con esa fórmula es que logró circular la pelota para que Marc Cucurella pudiese proyectarse por la izquierda para sacar un centro pasado que parecía no tenía ningún peligro para Francia. Pero Lucas Digne, tras controlar la pelota, perdió de vista que Lamine Yamal estaba atento para intentar arrebatarle el balón, lo que empujó al defensor francés a ensayar un rechazo que encontró en el medio al delantero español y le pegó un golpe que desencadenó en el penal.

El árbitro salvadoreño Iván Barton no dudó en sancionar la infracción adentro del área y Mikel Oyarzabal se encargó de sacar un zurdazo perfecto que se acomodó junto al palo izquierdo del arquero francés, Mike Maignan, que no pudo evitar la apertura del marcador y el festejo de España.

Con la conquista, Oyarzabal llegó a 5 goles en el Mundial 2026 e igualó el récord de goles de España en una misma Copa del Mundo: Luis Butragueño (5) en México 1986, David Villa (5) en Sudáfrica 2010 y Oyarzabal (5).