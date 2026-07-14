Pipo Gorosito cruzó a Gary Neville tras sus críticas a dos jugadores argentinos

El entrenador Néstor “Pipo” Gorosito le salió al cruce al exdefensor inglés Gary Neville luego de sus declaraciones sobre dos futbolistas de la selección argentina de cara al enfrentamiento por las semifinales del Mundial 2026. El exjugador de Manchester United había dicho que Cristian Romero y Lisandro Martínez conforman la mejor y también la peor pareja de centrales del mundo, en referencia a que tienen debilidades defensivas, y el DT argentino le respondió.

Neville había declarado que Romero y Martínez “regalan un gol en cada partido” y que, en el cruce de este miércoles, Inglaterra debería hacer al menos dos tantos, aunque también destacó que con la selección argentina tienen un rendimiento superior al de sus clubes.

Lo cierto es que el debate llegó a la mesa del programa de Sebastián Vignolo en ESPN, donde analizaron las declaraciones del exjugador inglés. En ese sentido, Gorosito envió un mensaje de voz al periodista para expresar su discordancia con el exfutbolista.

"POLLO, DIGANLE A ESTE GARY NEVILLE QUE LO ÚNICO QUE SABÍA HACER ERA LATERALES... NO SABÍA QUE SE JUGABA CON EL PIE"



🤣 La respuesta de PIPO GOROSITO al histórico defensor inglés, quien afirmó que Licha y Cuti son la "mejor/peor pareja de centrales del mundo"



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“Pollo, díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era laterales, pedazo de tronco. Los defensores argentinos son cracks, impresionantes. Pedazo de tronco, no sabía que el fútbol se juega con los pies”, afirmó Gorosito en el audio, que fue reproducido al aire por Vignolo.

Qué dijo Neville

La leyenda de Manchester United palpitó el cruce con la selección argentina en un un episodio del podcast The Overlaps, donde planteó a Inglaterra como principal candidato para clasificar a la final del Mundial. Allí analizó cómo llega cada conjunto al partido y lanzó una mezcla de críticas y elogios para la dupla central de la albiceleste.

Gary Neville palpitó el cruce con la selección argentina

“No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Tenés a Romero y a Lisandro Martínez que parecen regalar un gol en cada partido entre ellos dos”, dijo en primera instancia.

En tanto, luego destacó que los defensores también son de realizar anotaciones, tal como hicieron ante Cabo Verde y Egipto. “Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y están, literalmente, apareciendo por todas partes“, explicó.

“Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Es lo que yo llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo: a veces son absolutamente increíbles, pero otras veces pasan de lo sublime a lo ridículo“, siguió.

A su vez, Neville advirtió que Inglaterra debe hacerle tres goles a la Argentina y, aún así, ganar en los penales. "Nos puedo ver ganando 3 a 1 y que nos hagan dos goles en los últimos cinco minutos porque ellos nunca se rinden“, subrayó.