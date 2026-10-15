Vinicius Junior vive su peor momento en Real Madrid: apuntado por Mourinho y silbado por el Bernabéu

Hace tiempo que Vinicius Júnior dejó de ser un intocable en Real Madrid. El habilidoso delantero brasileño ya no es noticia en la Casa Blanca por su creatividad y sus goles. Perdió brillo y es cuestionado. Incluso, el propio DT merengue, José Mourinho, está visiblemente cansado de algunas displicencias del jugador nacido hace 26 años en el municipio carioca de São Gonçalo.

Este miércoles, el estadio Olímpico de la capital italiana fue el escenario de una remontada fabulosa de Real Madrid, por la Champions League: Roma ganaba 3-1, pero el conjunto merengue anotó tres goles en los últimos diez minutos del encuentro y triunfó 4-3. Claro que semejante reacción no fue con Vinícius Júnior en la cancha. El brasileño fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo por su compatriota Endrick, que anotó el empate, a cinco minutos del final.

El brasileño Vinícius Júnior durante su pobre tarea de ayer ante Roma, en el estadio Olímpico FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Vinicius Júnior, de pobre rendimiento, quedó bajo la lupa por una indolente maniobra en la mitad de la cancha que terminó con el segundo gol de Roma, anotado por Donyell Malen. El brasileño recibió de espalda, quiso hacer correr la pelota con un taco, pero la perdió, el equipo local salió disparado de contraataque y anotó. Mourinho explotó de la bronca y lo señaló, preguntándole qué había querido hacer. Una gota más de un vaso que está a punto de rebalsar.

Mourinho ante una pelota perdida por Vini

🚨| Moment José Mourinho was furious with Vinícius Jr after his failed skill move led to Roma scoring their second goal. 👀🤬⚽ pic.twitter.com/TNXVvAsAkk — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) October 15, 2026

Fue un miércoles para el olvido para Vinicius Júnior. Antes del partido contra Roma supo que había sido suspendido por cuatro partidos de liga española, incluido el clásico con Barcelona (el domingo 25 de este mes), por tirarle del cabello a un rival (al canadiense Nathan Saliba) en la victoria del sábado pasado por 1-0 sobre Villarreal. No podrá volver a jugar en el Madrid hasta después del parate de noviembre por la fecha FIFA.

Según el diario español Marca, el árbitro del partido, Isidro Díaz de Mera, en el acta reflejó el motivo de la tarjeta roja y un episodio adicional, ya con el jugador expulsado. Fue el VAR quien le avisó al árbitro, que tras revisar la jugada cambió de criterio. El acta dice: “Dos partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 5. Y otra suspensión: 2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a”.

La acción por la que Vinicius fue sancionado

¡¡¡INSÓLITA SECUENCIA DE VINÍCIUS: DEL GOL A LA EXPULSIÓN!!!



El brasileño marcó el segundo de Real Madrid sobre Villarreal, pero, tras la revisión en el VAR, el árbitro le mostró la ROJA por TIRARLE DEL PELO a Nathan Saliba. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/tOElC7oInG — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026

Para semejante sanción jugó en contra del brasileño que la pelota no estaba en disputa; de lo contrario podría haber sido un solo partido, pero es que además en el acta el árbitro refleja “actitud agresiva” del delantero y recalca que tuvo que ser sujetado por sus compañeros. A través de las redes sociales, Vinicius Júnior les pidió perdón a sus compañeros y a la hinchada merengue por haber dejado a su equipo con diez jugadores. “Nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador. A mí me pegan bastante y la tarjeta siempre es para mí”, se defendió el brasileño.

Endrick por Vinicius, determinante

El delantero sudamericano también se refirió a los silbidos que recibió en el estadio Bernabéu. No le gustaron, pero los asumió, con respeto a los hinchas. “Seguramente los silbidos no me ayudan, pero la gente paga sus entradas. Jugamos mejor si tenemos a los aficionados con nosotros. Jude (Bellingham) juega mejor, Mbappé juega mejor, yo juego mejor... Creo que es más fácil silbarme a mí porque llevo más tiempo y soy uno de los capitanes”, expresó. Y lanzó un mensaje: “Voy a volver. Cuando llegué joven muchos se rieron de mí y al final llevo más de cien goles con el Real Madrid. Estoy enfadado conmigo mismo por no estar en mi mejor versión. Al final, Vini siempre vuelve y no tengo dudas de que voy a volver”.

La teoría de Valdano

El argentino Jorge Valdano puso sobre la mesa un episodio que, según su mirada, marcó un antes y un después en la relación del jugador brasileño con el entorno merengue: la salida del DT Xabi Alonso, en enero pasado.

Jorge Valdano, siempre una referencia de Real Madrid y del profundo análisis futbolístico Anibal Greco - LA NACION

Valdano, referente de Real Madrid como jugador (1984/1987) y entrenador (1994/1996), apuntó el origen del desgaste en lo ocurrido la pasada (y pobre) temporada. “Se trata de un jugador muy desequilibrante. Este tipo de jugadores hay que tratar de meterlos en competencia porque son muy importantes, pero él tiene que entender que en una plantilla tan rica como la del Real Madrid hay noches donde no estás inspirado y puedes mejorar al equipo con cambios que te puedan perjudicar. Fue un cambio el año pasado lo que ha perjudicado su estancia en el Real Madrid porque buena parte de la afición, del club, lo hizo responsable de la marcha de Xabi Alonso. Por lo tanto, ya ha entendido la manera de pensar de la afición del Real Madrid y entiendo que siendo una persona inteligente tiene que empezar a entender cuál es su papel en el equipo los días que está inspirado... y los que no está inspirado”, analizó Valdano en Movistar Plus.

El cargo de Xavi Alonso como DT de Real Madrid duró muy poco: unos seis meses

El campeón del mundo en México 1986 también se refirió al error del brasileño en el segundo gol de Roma, de este miércoles: “Es un error que va a marcar el partido y se va a comentar mucho, pero estuvo muy apagado además del error. Eso de que desequilibra cinco veces por partido y lo intenta quince... ya no lo estamos viendo con la frecuencia que lo hacía de un tiempo atrás”.