Luego de meses de ausencia pública, el exentrenador de Países Bajos Louis Van Gaal acudió a la gala de los premios de la Eredivise en Utrecht, donde recibió reconocimientos por su trayectoria al mando de La Naranja. Durante su paso por el evento, el exdirector técnico de 72 años fue consultado sobre el papel de Países Bajos en el Mundial de Qatar, la derrota ante la Argentina por penales y posterior consagración de la Albiceleste. Sin tapujos, Van Gaal deslizó que torneo fue premeditado” para que Messi saliera campeón.

“Finalmente perdió con la Argentina, que luego fue campeón del mundo. ¿Ha estado pensando en eso durante los meses siguientes”, le preguntó un periodista, a lo que el también exfutbolista respondió: “No porque... En realidad no quiero decir mucho al respecto... Mirá, ves un 2-2, hay tiempo extra y hay penales. Pero si ves los goles que mete la Argentina, cómo nosotros metemos los goles y cómo algunos jugadores argentinos cruzaron la línea y no fueron sancionados... Creo que fue todo un juego premeditado”.

“¿A qué te referís?”, repreguntó el reportero. “Me refiero a todo lo que digo”, le contestó Van Gaal. “¿A que Messi debía ser campeón del mundo?”, insistió el comunicador. Y Van Gaal sentenció: “Creo que sí”. Así el referente deportivo neerlandés completó sus declaraciones sobre el campeonato que concluyó hace nueve meses atrás.

Reapareció Louis Van Gaal y arremetió contra la selección argentina por el campeonato del mundo

También habló de su actual estado de salud, a tres años de que le diagnosticaran una forma agresiva de cáncer de próstata.

“Sigue siendo lo mismo. Me operaron de nuevo el 9 de agosto y surgieron complicaciones. No los aburriré con todo lo que pasó. Pero ahora se ve bien”, precisó según el medio local NOS. “Tengo que descansar hasta el 19 de septiembre. Luego veremos si la operación logró su objetivo o no. Me siento bien en general. En todo caso, podría decirse que no estoy en forma. Por ejemplo, me canso demasiado cuando subo escaleras. Hace dos años eso no era posible y ahora sí lo es”, completó.

Las últimas declaraciones de Van Gaal sobre el partido entre la Argentina y Países Bajos

El pasado mes de diciembre, el excentrocampista formado en el Ajax cedió su puesto como entrenador del seleccionado neerlandés a Ronald Koeman. Durante la conferencia de prensa que se organizó a modo de despedida, Van Gaal se pronunció por última vez -hasta este septiembre- sobre el encuentro de cuartos de final.

“Tuvimos la posesión todo el primer tiempo pero aun así no lográbamos encontrar un hombre libre. la Argentina, por su parte, tuvo que adaptar su sistema a nosotros y eso nos benefició. Luchamos toda la segunda parte para tratar de remontar el 0-2 con un rival como la Argentina que presiona con mucha intensidad”, destacó.

“Empatamos, llegamos a los penales y perdimos por segunda vez. No se nos dio y no tengo nada qu reprocharle a los jugadores. Perder desde el punto del penal es tener muy mala suerte”, opinó a continuación. Y admitió: “En la tanda de penales de Brasil 2014, también tenía la impresión de que íbamos a ganar”.

El técnico de Holanda Louis van Gaal ajusta un aparato de audio durante una conferencia de prensa en víspera del partido ante Argentina por los octavos de final del Mundial. Doha, Qatar

A modo de resumen del partido, que culminó en favor de la Albiceleste, resaltó: “Corrimos más que los argentinos pero había jugadores cansados. Podríamos haber ganado ya que ensayamos penales todo el año. Pero si vas perdiendo por dos goles y conseguís igualar el marcador, puede que la prórroga no sea tan fácil de mantener”.

“Nos convirtieron un penal otorgado fácilmente. Luego, recibimos un gol con un gran pase de Messi. Pero, a pesar de eso, demostramos nuestro fútbol. Nos fue bien y obtuvimos el empate. La Argentina claramente jugaba con los minutos y no se añadió el tiempo extra necesario. Pero el resultado es justo”, concluyó.

LA NACION