Vitória vs. Athletico Paranaense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Vitória recibe a Athletico Paranaense en la jornada 32 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Vitória y Athletico Paranaense, correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 24 de octubre a las 16.30 h en el Estádio Manoel Barradas de la ciudad de Salvador.
El momento de los equipos
Vitória llega a este compromiso con el objetivo de sumar de a tres tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Corinthians. Por su parte, Athletico Paranaense arriba a Salvador con la urgencia de recuperar terreno luego de caer 2-0 ante Palmeiras en la fecha pasada.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos necesitan consolidar su rendimiento en la recta final del campeonato. Mientras el local busca hacerse fuerte en el Estádio Manoel Barradas para escalar posiciones, la visita intentará dejar atrás la derrota reciente y volver a la regularidad que exige el tramo decisivo de la temporada.
Lo que está en juego
El resultado final es determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones del Brasileirao. Para Vitória, los puntos en casa son vitales para fortalecer su situación en la clasificación, mientras que para Athletico Paranaense el partido representa la oportunidad de reponerse y mantenerse competitivo en la lucha por sus objetivos en el certamen.
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